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Девочка-катастрофа продала свой мем с горящим домом на NFT-аукционе за 500 тысяч долларов
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Сегодня в 09:14

Девочка-катастрофа продала свой мем с горящим домом на NFT-аукционе за 500 тысяч долларов

Зои Рот, более известная как героиня мема «Девочка-катастрофа», продала копию фотографии как NFT-токен за 180 эфиров. На момент заключения сделки это почти 500 000 долларов.

Семья Ротов сохранила авторские права и будет получать комиссионные 10% от будущих продаж токена. На заработанные деньги Зои планирует оплатить оставшееся обучение в университете, а также потратить на благотворительность.

Зои Рот было всего четыре года, когда ее отец Дэвид сделал снимок на фоне горящего дома соседей в 2004 году. Спустя три года он выложил фотографию на хостинге Zooomr, а еще через год обнаружил его в журнале JPG Magazine. После этого карточка стала вирусной.

Источник: daily.afisha.ru

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