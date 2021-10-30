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Назван топ-10 стран для путешествий по версии Lonely Planet
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Сегодня в 10:22

Назван топ-10 стран для путешествий по версии Lonely Planet

Авторитетное издание о путешествиях Lonely Planet представило свой рейтинг лучших мест для поездок в 2022 году. Здесь описаны 10 лучших городов, регионов и стран мира: от Оманской пустыни до страны Белиз на берегу Карибского моря.

Последнее место в топе лучших стран списка занял Египет. Малави и Непал расположились на девятом и восьмом местах. Оман занял седьмое место. На шестом месте Ангилья — коралловый остров в восточной части Карибского моря. Словения на пятом месте. Страна Белиз, омываемая Карибским морем, и Маврикий расположились на четвертом и третьем местах. На втором месте — самая «счастливая» страна Норвегия. Первое место заняли острова Кука, одно из самых красивых мест на планете.

Что касается лучших городов, то первое место занял Окленд, что в Новой Зеландии, после него расположился тайваньский Тайбэй. Далее Фрайбург, Германия, Атланта, США, Лагос в Западной Африке, Нигерия — на третьем, четвертом и пятом местах. На шестом месте столица Кипра Никосия, на седьмом — ирландский Дублин. Замкнули десятку Мерида, Мексика, Флоренция, Италия и Кенджу, Южная Корея.

В топ-10 лучших регионов вошли:

1. Вестфьордс, Исландия

2. Западная Вирджиния, США

3. Сишуанбаньна, Китай

4. Побережье наследия Кента, Великобритания

5. Пуэрто-Рико, США

6. Сикоку, Япония

7. Пустыня Атакама, Чили

8. Живописный край, Австралия

9. Остров Ванкувер, Канада

10. Бургундия, Франция

Источник: tengritravel.kz

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