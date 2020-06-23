Назарбаев Университет запускает масштабную программу развития стартапов

Инновационный кластер Назарбаев Университета объединяет программы ABC Incubation и Tech Central Asia в одну масштабную онлайн-программу развития стартапов.

При поддержке компании «Шелл Казахстан» с глобальной программой развития предпринимательства Shell LiveWIRE запускается программа бизнес-инкубирования — ABC INCUBATION х TCA, которая пройдет в режиме онлайн для начинающих предпринимателей с инновационными или технологичными бизнес-идеями и проектами, а также для талантов, желающих присоединиться к стартапу.

Программа ABC INCUBATION x TCA будет проходить в течение 12 недель и даст участникам возможность:

— пройти семинары и мастер-классы по бизнес-образованию

— сформировать команду

— проверить жизнеспособность бизнес-идеи и определить бизнес-модель

— подготовить предложения для первых клиентов и инвесторов

— получить до трех миллионов тенге на стартап

— участвовать в зарубежных стартап-мероприятиях за счет спонсора программы.





Программа открыта для всех. Зарегистрироваться можно до 12 июля здесь.