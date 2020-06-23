Назарбаев Университет запускает масштабную программу развития стартапов

Инновационный кластер Назарбаев Университета объединяет программы ABC Incubation и Tech Central Asia в одну масштабную онлайн-программу развития стартапов.
При поддержке компании «Шелл Казахстан» с глобальной программой развития предпринимательства Shell LiveWIRE запускается программа бизнес-инкубирования — ABC INCUBATION х TCA, которая пройдет в режиме онлайн для начинающих предпринимателей с инновационными или технологичными бизнес-идеями и проектами, а также для талантов, желающих присоединиться к стартапу.
Программа ABC INCUBATION x TCA будет проходить в течение 12 недель и даст участникам возможность:
— пройти семинары и мастер-классы по бизнес-образованию
— сформировать команду
— проверить жизнеспособность бизнес-идеи и определить бизнес-модель
— подготовить предложения для первых клиентов и инвесторов
— получить до трех миллионов тенге на стартап
— участвовать в зарубежных стартап-мероприятиях за счет спонсора программы.
Программа открыта для всех. Зарегистрироваться можно до 12 июля здесь.