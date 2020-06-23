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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Назарбаев Университет запускает масштабную программу развития стартапов
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Вчера в 10:17

Назарбаев Университет запускает масштабную программу развития стартапов

Инновационный кластер Назарбаев Университета объединяет программы ABC Incubation и Tech Central Asia в одну масштабную онлайн-программу развития стартапов.

При поддержке компании «Шелл Казахстан» с глобальной программой развития предпринимательства Shell LiveWIRE запускается программа бизнес-инкубирования — ABC INCUBATION х TCA, которая пройдет в режиме онлайн для начинающих предпринимателей с инновационными или технологичными бизнес-идеями и проектами, а также для талантов, желающих присоединиться к стартапу.

Программа ABC INCUBATION x TCA будет проходить в течение 12 недель и даст участникам возможность:

— пройти семинары и мастер-классы по бизнес-образованию

— сформировать команду

— проверить жизнеспособность бизнес-идеи и определить бизнес-модель

— подготовить предложения для первых клиентов и инвесторов

— получить до трех миллионов тенге на стартап

— участвовать в зарубежных стартап-мероприятиях за счет спонсора программы.


Программа открыта для всех. Зарегистрироваться можно до 12 июля здесь.

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#образование #назарбаевуниверситет #технологии #стартапы #shell
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