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Наушники из грибов, кроссовки из жвачки и сумки из яблок — 10 экологических альтернатив, которые доступны уже сейчас
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Сегодня в 21:57

Наушники из грибов, кроссовки из жвачки и сумки из яблок — 10 экологических альтернатив, которые доступны уже сейчас

Рассказываем, как изобретатели со всего мира превратили привычные товары в образцы тотальной экологичности, а их производство не только не вредит природе, но даже помогает ее очистить.

1. Наушники из грибницы





Финское дизайн-агентство Aivan создало первую в мире гарнитуру из возобновляемого сырья. Наушники Korvaa сделаны из грибницы, молочной кислоты, целлюлозы и гидрофобина — белка, благодаря которому клетка отталкивает воду.

Гарнитура Korvaa стала первой физической реализацией технологии Synbio. С ее помощью можно создавать новые организмы и перепроектировать существующие биосистемы: они могут производить нужные химические вещества, материалы, лекарства или топливо. Эта технология сыграет важную роль в переходе от экономики, основанной на ископаемом топливе, к биоэкономике замкнутого цикла.


2. «Кожа» из мицелия



Грибницу также используют для производства одежды. Компания Bolt Threads изобрела Mylo™ — аналог синтетической и натуральной кожи, состоящий из мицелия. Мицелий — разветвленная подземная структура грибов, которая выглядит как крошечные нити, образующие обширные сети под землей.

Сам материал эластичный, прочный и биоразлагаемый. Чтобы его производить, не нужно разводить скот и беспокоиться из-за выбросов парниковых газов. А на изготовление Mylo нужно лишь несколько дней.


3. Кресла-качалки и ширмы из рипстопного нейлона



Дизайнерские агентства Layer и Raeburn создали мебель на стыке промдизайна и моды, используя ненужные парашюты и стальные каркасы. В коллекции несколько видов кресел-качалок и ширм.


4. Рюкзак из регенерированного нейлона


Eco-ELLE: Prada выпустили коллекцию сумок из регенерированного нейлона

Бренд Prada запустил проект Re-Nylon: он перевыпускает свои культовые сумки, но из регенерированного нейлона. К концу 2021 года все нейлоновые вещи компании будут шить из переработанного материала.

Сырьем для ренейлона могут быть разные материалы. Например, производитель текстильной пряжи Aquafil делает его из очищенных пластиковых и текстильных отходов, а также рыболовных сетей. Такой нейлон можно перерабатывать бесконечно без потери качества.


5. Декоративные панели из переработанного пластика



Британская студия Smile создает панели и предметы интерьера из переработанных материалов — в ход идут, например, пластиковые бутылки, стаканчики от йогурта, горшки для растений, кофейная гуща. Из всего этого можно сделать витрины, шкафы, вывески, перегородки, столешницы, кресла, а также разделочные доски или подставки под еду.


6. Мрамор из пластиковой упаковки



Дизайнер Енис Акиев из Казахстана разработала метод превращения одноразовой упаковки в плитку, имитирующую мрамор. Для этого на пластиковые плиты воздействуют теплом и давлением так же, как это происходит в природе для горных пород. Цвета создаются за счет сортировки отходов.

На создание пластикового мрамора дизайнера вдохновил новый камень эпохи антропоцена — пластигломерат. Впервые его нашли на Гавайях в 2013 году после того, как извержение вулкана сплавило пластиковые отходы с природными материалами — камнями, песком и фрагментами лавы.


7. 3D-плитка из опилок, виноградного жмыха и кофейной гущи



Калифорнийская студия Emerging Objects специализируется на экспериментальном использовании 3D-печати. Там спроектировали и построили домик площадью 11 квадратных метров из 3D-плиток. Он герметичен, прочен и идеально подходит под умеренный климат штата.

Для облицовки переднего фасада студия использовала Planter Tile — систему плиток с углублениями, в которые можно посадить живые растения, например, суккуленты. Шестигранные плитки изготовлены из цемента, опилок, переработанного виноградного жмыха и кофейной гущи.


8. Кроссовки из жвачки



На улицах Нидерландов ежегодно выбрасывают 1500 тонн жевательной резинки. Ее нужно постоянно убирать, на это уходит государственный бюджет и время работников городских служб. Дизайнеры из амстердамской команды XPLCT Studios и лондонской компании Gumdrop создали первые в мире кроссовки с подошвой из переработанной жвачки.


9. Веганские сумки из яблочной кожуры



Французский бренд Ashoka Paris совместно с Памелой Андерсон выпустил коллекцию этических сумок и аксессуаров из инновационных материалов неживотного происхождения. Внешняя часть выполнена из веган-кожи на основе яблочной кожуры, а подкладка — из переработанных пластиковых бутылок. Чтобы сделать одну сумку, нужны две-три бутылки PET.

Вернувшись в Бруклин, дизайнер разработал похожие сумки, но из биоразлагаемого бамбука. Наш вариант — многоразовые авоськи бабушек и дедушек, но пока мы привыкаем к этой идее, лучше использовать бамбуковый мешок, чем пластиковый пакет.


10. Ланч-боксы из компостируемых компонентов



Студия промышленного дизайна PriestmanGoode выяснила, что в каждом дальнемагистральном рейсе на одного человека приходится в среднем полкилограмма мусора. Это около 5,7 миллиона тонн каждый год — от наушников и масок для глаз до туалетных принадлежностей и пищевых отходов. Чтобы уменьшить количество производимого в полете пластикового мусора, компания придумала ланч-боксы из компостируемых материалов.

Крышка для основного блюда сделана из бамбука, поднос — из прессованной кофейной гущи и рисовой шелухи, остальные емкости — из пшеничных отрубей, ложковилка — из кокосового дерева. Материалом для чашки стала рисовая шелуха, смешанная с полимолочной кислотой, а для подстаканника — водоросли.


Источник: knife.media

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#экология #пластик #осознанноепотребление #prada
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