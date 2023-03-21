Наурыз. В чем особенности праздника в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане

Нұрқожа Ерсайын, 22 года, город — Алматы, блогер-историк, археолог, этно-инфлюнсер, директор проекта Derekkoz, основатель «Байса», @nurqojadua





О праздновании

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Топ-3 вещи, без которых не обходится праздник:

Кутман Айылчиев, 23 года, город — Бишкек, актер, блогер, @kutman1602





О праздновании





Об особенностях







Топ-3 вещи, без которых не обходится праздник:



Нодира Абдурахманова, 41 год, город — Ташкент, этнический модный блогер, предприниматель, @nadi_uz













О праздновании





Об особенностях

Топ-3 вещи, без которых не обходится праздник:

Хусейн Мадудов, 26 лет, город — Душанбе, директор компании по видео услугам HM, @husein_madudov.tj













О праздновании





Об особенностях







Топ-3 вещи, без которых не обходится праздник:



Наурыз, Навруз или Новруз — это весенний традиционный праздник, который отмечается в Центральной Азии.Древний праздник отмечается в день весеннего равноденствия и символизирует начало Нового года и обновление жизни.Но есть некоторые общие особенности.Мы поговорили с жителями Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, чтобы узнать, как празднуется этот день в их стране.Его отмечают в каждом городе, селе, семье, компании. Это национальный Новый год.За его организацию берется правительство, которое проводит большой фестиваль по всем городам. Никто в дни празднования не работает, все выходят на улицу и празднуют. Проводится множество концертов и соревнования по национальным видам спорта и играм: қазақша күрес, асық ату, жамбы ату, арқан тартыс, қол күрес, көкпар тарту, тоғыз құмалақ.В городах царит атмосфера национальной культуры. С каждым годом возрождается все больше традиций, а праздник проходит все лучше и лучше.Но именно традиционные праздники окрашивают наши города в национальные краски. В дни празднования чувствуется, что ты живешь в Казахстане. Если турист приедет в любой город страны, он познакомится с местной культурой.В Наурыз мы демонстрируем все наши традиции, кроме свадебных.Эта традиция сохранилась с периода кочевого образа жизни, когда всю зиму родственники сидели в зимовках и не виделись.В каждой семье есть свой рецепт.. Подарки в этот день обычно не дарят. Такой традиции нет.— гуляния на главной площади города— наурыз көже— семейные застолья.Этот день объединяет всех жителей Центральной Азии.Празднование не обходится без конных игр, соревнований по стрельбе из лука, а также национальных игр.В парках и скверах проходят народные гуляния, на ипподромах — конные игры и соревнования, во дворах организовываются игры, всех желающих угощают традиционным праздничным блюдом — пловом.Когда Нооруз входит в наши дома, все болезни и неудачи должны обходить стороной.В Кыргызстане празднования в основном включают в себя поедание традиционных блюд, игры и концерты.Одно из таких блюд — это сумолок.Его постоянно перемешивают, и делают это все желающие. Каждый, кто перемешивает сумолок, загадывает желание. Принято, что оно непременно сбудется.Камни в каше имеют особое значение. Процесс приготовления сопровождается песнями, танцами, шутками.В основном в дни празднования танцуют Кара жорго и поют национальные песни.Мы с семьей уже не готовим сумолок, но выходим в центр города, посещаем разные выставки и наблюдаем за концертами.— танцы— сумолок— близкие люди рядом.Это выходной день. Мероприятия начинаются задолго до 21 марта и длятся неделю «до» и неделю «после».Дань традициям и культуре выражается все ярче.Навруз — это самый добрый праздник, который придает силы и дарит надежду и веру к новым начинаниям.Уникальность блюда в составе и времени готовки. Его можно употреблять только спустя сутки после приготовления.Чаще всего сумаляк варится у кого-то дома. В традиции принимают участие только женщины. Во время готовки играют на доире. Чувствуется домашний вайб.В Узбекистане пекут самсу с зеленью, жарят пельмени, которые делают также с зеленью. Плов — это главное блюдо узбекского народа.В игре соревнуются парни, которые хотят показать свою ловкость и силу. По правилам бросается тюбетейка, а участники должны достать ее, не применяя рук и ног, используя только зубы и рот. Современные парни редко это делают, поэтому для празднования Навруз в некоторых районах разыгрывается инсценировка.Это турнир по верховой езде, где всадники показывают свою ловкость, забрасывают улжа, который надо поймать и отвезти из пункта «А» до пункта «Б». Все мешают друг другу. Самый ловкий выигрывает игру. Раньше в улжа использовался барашек, но теперь его заменили на мешок с солью. Такая игра есть и в Казахстане, и в Кыргызстане.Также у нас проводят кураш между мужчинами, бой петухов, перетягивание каната.Мужчины носят тюбетейки своего района.В моей семье сохранилась традиция поздравлять близких и незнакомцев с праздником, подарив сладости или любое угощение.— сумаляк— чапан— традиционные песни и пляски.У нас Навруз празднуется широко. К нему готовятся задолго до его наступления. Это международный праздник, и для нас большая честь быть его частью. По всему городу проводятся всевозможные мероприятия, посвященные празднику. Начинаются они за неделю «до» праздничной даты и продолжаются вплоть до апреля.Большинство уже не ходят праздновать Навруз в горах, собирая первые полевые цветы, как это делали раньше.Приезжая в Таджикистан на праздники, люди из других стран могут узнать о нашей богатой истории и красивых традициях.У нас в городах устанавливается Сабза — это символ Навруза. Ее делают из специального растения, которое также добавляют в суманак.Также у нас на стол накрывают по принципу: «7 син и 7 шин». «7 син» означает 7 различных блюд и фруктов на букву С и «7 шин» — на букву Ш.Ближе к вечеру разжигают большой костер, все прыгают через него. Местные надевают национальную одежду с элементами чакана, атласа, гулдузи. Исполняются традиционные песни и шашмаком — это жанр музыки.В Таджикистане есть особые игры на Навруз — это Бузкаши и Гуштингири.Люди дарят традиционные вязанные носки, чурабы, тюбетейки.— суманак— танцы— тюбетейка.