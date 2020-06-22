Научно-популярный фестиваль Geek Picnic впервые пройдет онлайн

Тема фестиваля в этом году — «Мультивселенная». На лекциях, мастер-классах и воркшопах из областей космологии, нейробиологии, психологии, IT и GameDev поговорят о присутствии в других пространствах, исследовании параллельных реальностей и погружении в иные миры, сообщают организаторы.
Хедлайнером мероприятия выступит Элизабет Таскер ― астрофизик и автор бестселлера «Фабрика планет. Экзопланеты и поиски второй Земли». Она расскажет о возможном существовании других миров не только в параллельной вселенной, но и внутри нашей.
На Geek Picnic обсудят вакцину и коронавирус, а вопрос влияния изоляции на мозг раскроют Алексей Паевский и Анна Хоружая.
Отдельной площадкой события станет блок Geek Kids, где будет исключительно детский контент. Все гости при регистрации получат две ссылки — на основную площадку и детскую.
Источник: daily.afisha.ru
Источник фотографии: timeout.ru