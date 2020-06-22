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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Научно-популярный фестиваль Geek Picnic впервые пройдет онлайн
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Вчера в 10:33

Научно-популярный фестиваль Geek Picnic впервые пройдет онлайн

Научно-популярный фестиваль Geek Picnic состоится онлайн 27 июня — впервые за историю фестиваля. Стать гостем можно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте мероприятия.

Тема фестиваля в этом году — «Мультивселенная». На лекциях, мастер-классах и воркшопах из областей космологии, нейробиологии, психологии, IT и GameDev поговорят о присутствии в других пространствах, исследовании параллельных реальностей и погружении в иные миры, сообщают организаторы.

Хедлайнером мероприятия выступит Элизабет Таскер ― астрофизик и автор бестселлера «Фабрика планет. Экзопланеты и поиски второй Земли». Она расскажет о возможном существовании других миров не только в параллельной вселенной, но и внутри нашей.

На Geek Picnic обсудят вакцину и коронавирус, а вопрос влияния изоляции на мозг раскроют Алексей Паевский и Анна Хоружая.

Отдельной площадкой события станет блок Geek Kids, где будет исключительно детский контент. Все гости при регистрации получат две ссылки — на основную площадку и детскую.

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: timeout.ru

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#фестиваль #онлайн #geekpicnic
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