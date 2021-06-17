Науч-поп по английски: YouTube-каналы, на которые стоит заглянуть

Самые интересные англоязычные образовательные каналы для тех, кто учит и практикует английский язык.





Crash Course







Crash Course основан братьями Гринами. Хэнк — видеоблогер, Джон — писатель, автор романов: «Виноваты звезды» и «Бумажные города». Основной контент канала — 10-15 минутные видео, которые сочетают лекцию и анимационную подачу. Все ролики объединены в курсы, сейчас на канале их более 30. Особенность канала — разнообразие. Здесь можно найти курсы по всемирной истории, бизнесу, медиа-грамотности и другим интересным темам.





Vsauce



Vsauce — один из самых популярных англоязычных науч-поп каналов. Слоган автора роликов Майкла Стивенсона: Our World is Amazing. Здесь можно найти самые разные ролики, посвященные науке, технике, философии и культуре. Если вам интересно, почему мы чувствуем ностальгию или как возникают черные дыры, советуем заглянуть к Vsauce.





Vox



Канал Vox — часть американского новостного сайта. Vox Media называет своей миссией объяснение новостей. В своих видео, они не только объясняют происходящие в мире события, но и дополняют их, рассказывая о причинах и последствиях. Доступный язык и понятное изложение быстро сделали канал популярным. Помимо YouTube-канала, Vox выпускают подкасты и шоу на Netflix.





Kurzgesagt — In a Nutshell







Kurzgesagt — In a Nutshell создан студией анимации и дизайна. Канал представляет анимированный контент на разные научные, технологические и философские темы. Цель небольшой команды — сделать науку красивой. И у них это получается. Видео рассказывают о происхождении сознания, гео-инженерии и о том, что такое интеллект. Команда Kurzgesagt использует в своих роликах концепцию «оптимистического нигилизма». Чтобы узнать, что это такое, советуем заглянуть на канал.





Wendover Productions



Контент канала Wendover Productions объясняет, как устроен мир вокруг нас. Сотни видео охватывают разные темы, от путешествий до маркетинга. Цель автора — чтобы после каждого ролика зритель понимал чуть больше о нашем мире.





Для тех, кто готовится к IELTS, советуем два отличных канала. Их ведущие, бывшие и действующие экзаменаторы, которые дадут много полезных советов и рекомендаций по поднятию баллов: AcademicEnglishHelp и E2 IELTS.