Национальный кубок РК по киберспорту: большой призовой фонд разыграют казахстанцы

С 20 по 21 августа лучшие киберспортсмены со всего Казахстана сойдутся в битве за призовой фонд в размере 3.5 миллиона тенге в Нур-Султане.



Летний киберспортивный чемпионат 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ JAZĞY KUBOGI ПРОЙДЕТ по дисциплинам Counter-Strike: Global Offensive, PUBG, FIFA 22 и Clash Royale.



Сезонный турнир — отличная возможность для игроков из любого региона страны начать профессиональную карьеру киберспортсмена и заявить о себе или о своей команде казахстанскому киберспортивному сообществу.



Отборочный этап турнира от Qazaq Cybersport Federation провела во второй половине июля, среди участников, которых было много новых для отечественной индустрии киберспорта имен. В результате из первого отбора в дисциплине CS:GO в плейофф прошли пятерки MADIK и Nt, в дисциплине Clash Royale — Айдос DoDo Авдикаримкажи и Кимран 先駆者 | k1m Мұратқали, в FIFA 22 — Нурбакыт justNurbaa Миргали и Эмиль Smile Акбалаев.



Уже в начале августа были определены участники финальной стадии турнира:



Clash Royal: Кимран k1m Мураткали vs Дмитрий $D.I.M.A.S$ Юнг.



FIFA 22: Эмиль Smile Акбалаев vs Алмас Masay_ka Касымжанов.



Counter-Strike: Global Offensive: Team WinFakt vs Team Temp.



В дисциплине PUBG: BATTLEGROUNDS турнир начался сразу со стадии плей-офф. Всего, в финальную стадию турнира в этой дисциплине вышло 16 команд. Игры пройдут в столичной киберарене SKLAD Cyberspace: любителей киберспорта ожидают гибридные финалы.



Решающие встречи по дисциплинам FIFA 22 и PUBG: BATTLEGROUNDS будут сыграны 20 августа в online-формате, а LAN-финал, где выявят победителей по CS:GO и Clash Royale, состоится 21 августа. Общий призовой фонд турнира составляет 3.5 миллиона тенге, победители получат от 150 000 до 850 000 тенге.