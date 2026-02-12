Наши в мире. Как поступить в сильнейший технический вуз Германии и руководить командой в 21 год

Познакомились с Амиром Амангельдиевым, студентом Технического университета Мюнхена и Product Manager в SAP, и узнали, как проходит процесс поступления в один из топ-25 вузов мира, чем отличается учеба в Германии, как совмещать университет с работой в международной корпорации и строить карьеру в центре европейской технологической среды.

Амир Амангельдиев, 21 год, город — Хайльбронн, Product Manager в SAP Business Suite User Experience, @ba.amirr





О вузе и поступлении

Я выбрал Технический университет Мюнхена благодаря его сильной связке между образованием, индустрией и инновациями. TUM — это постоянное взаимодействие с крупнейшими технологическими и бизнес-компаниями Европы. Университет встроен в экономическую экосистему региона, и у студентов с ранних курсов есть возможность работать над реальными проектами крупнейших компаний, стажироваться и применять знания на практике. Например, вблизи моего города расположены крупнейшие в мире немецкие компании: SAP, Bosch, Porsche, Audi, Deutsche Borse.

Второй важный фактор — подход к самостоятельности и ответственности. В немецкой системе от студента ожидают зрелости, где никто не контролирует каждый шаг. Мне был близок формат, когда университет дает инструменты и возможности, а траекторию ты выстраиваешь сам.

Также для меня было принципиально, что моя программа преподается на английском языке, при этом обучение происходит в одной из сильнейших инженерных и технологических школ мира. TUM входит в топ-25 вузов мира, а также считается лучшим вузом Евросоюза.

Важным фактором стала философия самого университета. TUM ориентирован не только на подготовку специалистов, но и на формирование людей, способных создавать ценность, брать ответственность и работать на стыке технологий и бизнеса. Именно в такой среде я видел наибольшие возможности для своего роста.

Процесс поступления был долгим и многоэтапным. Я начал этот путь еще в средней школе: изучал требования разных стран и университетов, работал над академической базой, языками и портфолио.

Следующий этап — формирование сильной и логичной заявки. Это выстраивание цельной истории: кто ты, почему выбираешь именно этот университет, и как его возможности помогут тебе реализовать твои цели.



Поступление в TUM предполагает высокую конкуренцию — acceptance rate составляет менее 8%, что сопоставимо с ведущими университетами мира. Поэтому университет смотрит на кандидата комплексно, а не по одному критерию.





В немецкой системе образования большое значение имеет высокий академический уровень. Это базовый фильтр: без сильной подготовки пройти дальше практически невозможно.

В Германии традиционно ценится практика, и это отражается на требованиях к кандидатам. Немецкая экономика — одна из самых производящих и индустриально ориентированных в мире, поэтому университеты заинтересованы в том, чтобы выпускники обладали не только теоретическими знаниями, но и прикладными навыками.

Большое внимание уделяется внеклассным активностям: проекты, стажировки, участие в стартапах, исследовательская или практическая деятельность. Важна логика и вклад — чему именно кандидат научился, и как этот опыт связан с выбранной программой.



Для поступления необходимо предоставить языковой сертификат IELTS, результаты IB-экзаменов, стандартный пакет документов и мотивационное письмо.

Об учебном процессе и академической среде

В Германии, особенно в таких университетах как TUM, никого не интересует процесс — важен только результат. В большинстве случаев 100% оценки формируется итоговым экзаменом. Посещение лекций не контролируется, никто не проверяет, готовишься ты или нет. Здесь невозможно «вытянуть» сессию в последний момент или спрятаться за формальные показатели.

Система оценивания в немецких университетах устроена иначе, чем в Казахстане. В Германии используется обратная шкала: 1.0 — это наивысшая оценка, а 5.0 — неудовлетворительно.





Отношения между студентами и преподавателями выстроены не по принципу «сверху вниз». Студенты и преподаватели спокойно общаются на равных, могут обсудить не только учебу, но и карьерные планы, исследования, повседневные темы. На кампусе абсолютно нормально встретить профессора за чашкой кофе и просто поговорить.

О возможностях для студентов

Университет дает доступ к большому количеству практико-ориентированных форматов: карьерные центры, регулярные ярмарки вакансий, кейс-стади, project-based курсы и исследовательские инициативы. Студенты с первых курсов могут работать над реальными задачами крупных компаний — не в формате симуляций, а над настоящими бизнес-кейсами.

Я участвовал в крупном исследовательском AI-проекте, который получил финансирование от European Research Council в размере полтора миллиона евро. В Германии распространена практика, когда студенты официально работают ассистентами профессоров и участвуют в исследованиях мирового уровня уже на бакалавриате, и это считается нормальной частью образовательного пути. У меня также был опыт проектной работы с Atlas Copco, одним из мировых лидеров в области промышленных и инженерных решений.

Диплом Технического университета Мюнхена признается и за пределами Европы. При подаче на MBA-программы в США приемные комиссии хорошо знакомы с TUM и учитывают контекст обучения: понимают, насколько сложно здесь учиться и сдавать экзамены, и корректно интерпретируют академические результаты. В Великобритании существует виза High Potential Individual для выпускников топ-50 университетов мира, в список которых входит и Технический университет Мюнхена. Это дает дополнительную мобильность и гибкость в выборе карьерного пути.

О карьере в Германии

Параллельно с учебой я работаю в SAP — это мировой лидер ERP-решений и самая большая компания Европы по рыночной капитализаций. Здесь я занимаюсь проектным управлением в продуктовой и UX-среде и руковожу командой из 13 человек из разных частей мира. Моя работа напрямую связана с созданием продуктовых demo-решений, которые используются в реальных клиентских переговорах и помогают компаниям принимать решения о внедрении сложных enterprise-продуктов. Этот опыт стал возможен именно благодаря университетской среде и близости к индустрии.





В проектах, которыми я управляю, много людей старше меня и с существенно большим опытом. Есть специалисты, которые работали в Кремниевой долине, в крупных международных корпорациях и прошли несколько карьерных этапов. И я никогда не воспринимал это как проблему, наоборот, это один из самых ценных аспектов моей работы.

Важно понимать, что в международной корпоративной среде лидерство не привязано к возрасту. Здесь гораздо важнее как ты думаешь, как принимаешь решения и какую ценность создаешь. Моя роль — соединять людей, структурировать работу, держать фокус на цели и бизнес-ценности, создавать среду, в которой сильные специалисты могут максимально эффективно реализовать свой потенциал. И в какой-то момент команда начинает воспринимать тебя не через призму возраста, а через призму того, насколько с тобой удобно, понятно и эффективно работать.