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NASA впервые в мире передало видео в высоком разрешении на расстояние 31 миллион километров
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Новости Центральной Азии и мира

23.12.2023

NASA впервые в мире передало видео в высоком разрешении на расстояние 31 миллион километров

Видео, переданное из глубокого космоса, демонстрирует возможность передачи данных с высокой скоростью, необходимой для поддержки таких сложных миссий, как отправка людей на Марс. Ролик передан на Землю с помощью лазерного приемопередатчика на зонде Psyche, который отправляется в главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером, чтобы исследовать таинственный объект, богатый металлами. В момент отправки космический корабль находился на дистанции, в 80 раз превышающей расстояние между Землей и Луной.



В ролике принял участие кот породы оранжевый табби по кличке Тейтерс, который активно пытается поймать луч от лазерной указки.

Передача видео в формате Ultra-HD на Землю заняла 101 секунду при максимальной скорости передачи данных системы в 267 мбит/сек.

Источник: incrussia.ru

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