NASA создало «виртуальный Марс» на Unreal Engine 5 — в нем астронавты смогут симулировать сценарии на планете

NASA совместно с компанией Buendea создали на движке Unreal Engine 5 виртуальную среду XOSS MarsXR, которая даст возможность астронавтам в VR отрабатывать выполнение различных сценариев на Марсе.

Партнеры выпустили редактор, позволяющий разработчикам проектировать собственные сценарии. В первой версии редактора доступны место приземления в кратере Езеро, циклы марсианских дня и ночи, марсоходы, а также реализованы гравитация и смена погоды.

NASA объявило конкурс по созданию сценариев работы для виртуальной среды MarsXR. В агентстве выберут 20 лучших разработчиков или команд, которые наполнят «виртуальный Марс». Призовой фонд конкурса составляет 70 000 долларов. Заявки будут принимать до 27 июля 2022 года.

Разработчикам предложили создавать сценарии в нескольких категориях, начиная от строительства и обслуживания базы, заканчивая непредвиденными чрезвычайными ситуациями.

Отобранные NASA сценарии попадут в итоговую версию виртуальной среды MarsXR, где станут доступны для VR-симуляции астронавтами в рамках подготовки к полету на Марс.

Попробовать можно здесь.