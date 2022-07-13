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NASA показало первые снимки Вселенной от телескопа «Джеймс Уэбб»
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Сегодня в 10:00

NASA показало первые снимки Вселенной от телескопа «Джеймс Уэбб»

NASA представило фотографии «самых далеких глубин космоса», куда когда-либо заглядывал человек, которые сделал телескоп «Джеймс Уэбб».

«Уэбб» — самый мощный телескоп, который создавали совместно американское, канадское и европейское космическое агентства. Аппарат оснащен инфракрасным оборудованием, позволяющим смотреть на 13,5 миллиардов лет назад, когда во Вселенной только начали появляться первые галактики.

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Самое четкое инфракрасное изображение ранней Вселенной — скопления галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад.

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Планетарная туманность Южное Кольцо. Это расширяющееся газовое облако, окружающее умирающую звезду. Туманность удалена на 2300 световых лет от Земли.

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Группа из пяти галактик – Квинтет Стефана в созвездии Пегаса. Они удалены от Земли на 290 миллионов световых лет. Снимок построен из почти 1000 отдельных изображений.

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Пылевые «горы» Туманности Киля – одной из самых больших и ярких туманностей, где родилось множество звезд. Она удалена от Земли на 7,6 тысячи световых лет.

Источник: tjournal.ru

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#технологии #nasa #космос #телескоп #джеймсуэбб
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