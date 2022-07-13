NASA показало первые снимки Вселенной от телескопа «Джеймс Уэбб»

NASA представило фотографии «самых далеких глубин космоса», куда когда-либо заглядывал человек, которые сделал телескоп «Джеймс Уэбб».
«Уэбб» — самый мощный телескоп, который создавали совместно американское, канадское и европейское космическое агентства. Аппарат оснащен инфракрасным оборудованием, позволяющим смотреть на 13,5 миллиардов лет назад, когда во Вселенной только начали появляться первые галактики.
Самое четкое инфракрасное изображение ранней Вселенной — скопления галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад.
Планетарная туманность Южное Кольцо. Это расширяющееся газовое облако, окружающее умирающую звезду. Туманность удалена на 2300 световых лет от Земли.
Группа из пяти галактик – Квинтет Стефана в созвездии Пегаса. Они удалены от Земли на 290 миллионов световых лет. Снимок построен из почти 1000 отдельных изображений.
Пылевые «горы» Туманности Киля – одной из самых больших и ярких туманностей, где родилось множество звезд. Она удалена от Земли на 7,6 тысячи световых лет.
Источник: tjournal.ru