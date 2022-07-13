NASA показало первые снимки Вселенной от телескопа «Джеймс Уэбб»

NASA представило фотографии «самых далеких глубин космоса», куда когда-либо заглядывал человек, которые сделал телескоп «Джеймс Уэбб».

«Уэбб» — самый мощный телескоп, который создавали совместно американское, канадское и европейское космическое агентства. Аппарат оснащен инфракрасным оборудованием, позволяющим смотреть на 13,5 миллиардов лет назад, когда во Вселенной только начали появляться первые галактики.