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NASA опубликовало самую «глубокую» фотографию Вселенной
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Сегодня в 11:10

NASA опубликовало самую «глубокую» фотографию Вселенной

Космическое агентство NASA опубликовало первый снимок датчика точного наведения FGS с телескопа «Джеймс Уэбб».

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С помощью телескопа ученые смогут получить снимки самой дальней и ранней Вселенной. Сейчас современные мощности других устройств ограничиваются примерно 330 миллионов лет после Большого взрыва. Из-за расширения Вселенной свет самых далеких тел переходит из ультрафиолетового диапазона к инфракрасному, который «Джеймс Уэбб» может детально зафиксировать.

Данные фотографии являются техническими и обычно не передаются на Землю, но благодаря новым возможностям исследователям удалось сохранить и поделиться с общественностью первым тестовым снимком. Датчик вел съемку без цветного фильтра, поэтому изучить возраст галактик ученые пока не смогли.

Публикация полноценных снимков анонсирована на 12 июля.

Источник: zakon.kz

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#технологии #nasa #космос #телескоп #jameswebb
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