NASA объявило о создании первого внеземного хранилища образцов — его построит марсоход Perseverance

В ближайшие дни марсоход Perseverance приступит к постройке хранилища образцов грунта на Марсе, что станет важным этапом в миссии NASA-ESA по их доставке с Марса на Землю для дальнейшего изучения. В хранилище будет помещено десять контейнеров. На его создание уйдет около 30 дней.

Хранилище образцов создается во избежание случайностей, которые могут произойти при организации их доставки на Землю. Каждый раз Perseverance добывает по два экземпляра образцов марсианского грунта. Один из них останется на борту марсохода, который будет основным средством доставки собранных образцов на ракету-носитель, а резервный набор будет размещен в хранилище.

На сегодняшний день Perseverance собрал уже 18 образцов грунта — по два из каждого интересующего ученых участка местности. Доставка образцов грунта с Марса на Землю будет осуществлена в 2033 году.

Источник: 3dnews.ru