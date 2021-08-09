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NASA объявило о годовой миссии по имитации жизни на Марсе
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Сегодня в 10:28

NASA объявило о годовой миссии по имитации жизни на Марсе

NASA объявило о поиске участников для первой экспериментальной миссии, которая будет имитировать жизнь на Марсе. Испытания пройдут на базе Космического центра имени Линдона Джонсона.

Серия миссий Crew Health и Performance Exploration Analog состоит из трех однолетних программ моделирования поверхности Марса на базе Космического центра имени Линдона Джонсона.

Миссия будет поддерживать исследования по разработке методов и технологий, которые смогут предотвращать и решать потенциальные проблемы в будущих полетах человека на Луну и Марс.

В состав каждой миссии войдут четыре члена экипажа. Они будут жить и работать в модуле, который создан с помощью 3D-принтера.

Среда обитания будет имитировать проблемы, возможные для марсианской миссии: ограничения ресурсов, отказ оборудования, задержка связи и другие стрессовые факторы окружающей среды.

Перед экипажем будут стоять задачи моделирования выхода в открытый космос, проведения научных исследований, использования виртуальной реальности и управления роботами, обмен сообщениями.

Ожидается, что результаты миссии предоставят важные научные данные для проверки систем и разработки решений.

Записаться можно здесь.

Источник: rb.ru

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