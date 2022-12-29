NASA начало строительство первого космического телескопа для планетарной защиты

NEO Surveyor станет первым в своем роде космическим телескопом среди всех изобретений, обеспечивающих планетарную безопасность. Его главная задача — отслеживать траекторию перемещений самых трудноуловимых астероидов и комет, пролетающих недалеко от нашей орбиты. Авторы проекта успешно защитили свою идею и прошли всевозможные проверки, так что теперь остается самое главное — сконструировать NEO Surveyor и отправить его в космос.

С помощью NEO Surveyor исследователи смогут узнать о составе и форме околоземных объектов, а также получить данные об их вращении и скорости движения. Подобные сведения имеют важное значение для специалистов, ведь они формируют понимание о происхождении и эволюции тел Солнечной системы.

Планируется, что его запуск случится в июне 2028 года. За пять лет инженерам предстоит изготовить высококачественные приборы для NEO Surveyor, способные уберечь аппарат от переохлаждения. Кроме того, прямо сейчас эксперты начинают собирать инфракрасные детекторы, которые смогут уловить даже самое слабое свечение отдаленных метеоритов. А специальное телескопическое зеркало создадут на особом алмазном токарном станке из цельного блока алюминия.

Источник: srsly.ru