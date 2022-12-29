Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
nasa-nachalo-stroitel-stvo-pervogo-kosmicheskogo-teleskopa-dlya-planetarnoy-zaschity
NASA начало строительство первого космического телескопа для планетарной защиты
142
Главная
/
Возможности
/
Новости

Вчера в 10:36

NASA начало строительство первого космического телескопа для планетарной защиты

NEO Surveyor станет первым в своем роде космическим телескопом среди всех изобретений, обеспечивающих планетарную безопасность. Его главная задача — отслеживать траекторию перемещений самых трудноуловимых астероидов и комет, пролетающих недалеко от нашей орбиты. Авторы проекта успешно защитили свою идею и прошли всевозможные проверки, так что теперь остается самое главное — сконструировать NEO Surveyor и отправить его в космос.

С помощью NEO Surveyor исследователи смогут узнать о составе и форме околоземных объектов, а также получить данные об их вращении и скорости движения. Подобные сведения имеют важное значение для специалистов, ведь они формируют понимание о происхождении и эволюции тел Солнечной системы.

Планируется, что его запуск случится в июне 2028 года. За пять лет инженерам предстоит изготовить высококачественные приборы для NEO Surveyor, способные уберечь аппарат от переохлаждения. Кроме того, прямо сейчас эксперты начинают собирать инфракрасные детекторы, которые смогут уловить даже самое слабое свечение отдаленных метеоритов. А специальное телескопическое зеркало создадут на особом алмазном токарном станке из цельного блока алюминия.

Источник: srsly.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#наука #nasa #космос #телескоп #вселенная
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
SpaceX изменит мир мобильной связи, подключив обычные смартфоны к спутникам Starlink
907
В Zoom появились маски
1653
"I`m a singer Kazakhstan": Мы уже на старте!
2135
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.