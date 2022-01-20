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NASA изобрело биопринтер для создания бинтов из кожи астронавтов на МКС
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Сегодня в 09:20

NASA изобрело биопринтер для создания бинтов из кожи астронавтов на МКС

Инженеры из NASA разработали устройство Bioprint FirstAid, которое способно напечатать бинт на основе биочернил и живых клеток самих астронавтов.

Чернила с клетками смешиваются внутри устройства, в итоге создавая материал, напоминающий гипс. Он практически мгновенно застывает, из-за чего им легко можно покрыть порез или ожог. Обычные бинты малоэффективны в условиях невесомости.

Живые клетки в составе бинтов помогают избежать отторжения материала тканями человеческой кожи и заживляют раны в несколько раз быстрее, чем при использовании стандартных средств медпомощи.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #медицина #nasa #мкс #биопринтер
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