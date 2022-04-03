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NASA готовит тестовый запуск новой массивной ракеты
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Сегодня в 09:50

NASA готовит тестовый запуск новой массивной ракеты

NASA планирует провести тестовый запуск новой большой ракеты Space Launch System в ближайшие три дня.

Это один из последних предполетных тестов, который должна пройти ракета перед основным летним запуском.

Цель SLS — транспортировать людей и товары в дальний космос. Она должна сыграть лидирующую роль в программе NASA Artemis, в рамках которой к 2025 на Луну планируется отправить первую женщину и первого афроамериканца.

Ракета-носитель может поднять до 60 тысяч фунтов груза. SLS предназначен для запуска капсулы Orion, которая доставит астронавтов экипажа NASA на поверхность Луны.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #nasa #ракета #луна #космическийкорабль
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