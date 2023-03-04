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Написанные нейросетью книги начали продавать в магазинах Дубая
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Сегодня в 13:33

Написанные нейросетью книги начали продавать в магазинах Дубая

На книжных полках начали появляться целые отделы с литературой, созданной ИИ. В магазинах Дубая разложили книги, созданные с использованием чата GPT. Некоторые издания даже не проходили дополнительной редактуры.

Источник: repost.uz

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#технологии #книги #дубай #нейросеть #chatgpt
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