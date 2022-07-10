Наоми Кэмпбелл получила почетную докторскую степень за вклад в развитие модной индустрии

Британская модель Наоми Кэмпбелл получила почетную докторскую степень по философии от Университета творческих искусств.

Учебное заведение решило наградить модель за ее вклад в развитие индустрии моды. Кэмпбелл пригласили на официальную церемонию, которая состоялась в Королевском фестивальном зале в Лондоне.

В своей благодарственной речи Кэмпбелл поблагодарила маму и обратилась к студентам и выпускникам Университета творческих искусств.

«Никогда никому не позволяйте изменить то, как вы себя чувствуете, изменить вас, ваше видение и то, чего вы хотите для себя», — сказала модель.

Источник: daily.afisha.ru