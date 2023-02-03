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Начались съемки финального сезона «Академии Амбрелла»
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Сегодня в 11:00

Начались съемки финального сезона «Академии Амбрелла»

Стриминг-сервис Netflix в одном из своих Twitter-аккаунтах сообщил о старте съемок четвертого и заключительного сезона шоу «Академия Амбрелла».

Netflix официально объявил о разработке четвертого сезона «Академии Амбрелла» в августе прошлого года. Премьера третьего сезона состоялась на платформе 22 июня.

«Академия Амбрелла» рассказывает о группе людей с необычными способностями. Они обучаются в спецшколе, где пытаются обрести контроль над силами и использовать их на благо людей.

Дата релиза заключительного эпизода «Академии Амбрелла» пока не называется.

Источник: kanobu.ru

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