Начались съемки финального сезона «Академии Амбрелла»

Стриминг-сервис Netflix в одном из своих Twitter-аккаунтах сообщил о старте съемок четвертого и заключительного сезона шоу «Академия Амбрелла».

Netflix официально объявил о разработке четвертого сезона «Академии Амбрелла» в августе прошлого года. Премьера третьего сезона состоялась на платформе 22 июня.

«Академия Амбрелла» рассказывает о группе людей с необычными способностями. Они обучаются в спецшколе, где пытаются обрести контроль над силами и использовать их на благо людей.

Дата релиза заключительного эпизода «Академии Амбрелла» пока не называется.

Источник: kanobu.ru