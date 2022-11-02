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Началась мировая неделя научных лекций
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Сегодня в 10:45

Началась мировая неделя научных лекций

Неделя Нобелевских лекций будет проходить с 31 октября по 4 ноября 2022 в онлайн-формате на сайте nobel-fest.org. Лауреаты Нобелевской премии и обладатели престижных мировых наград проведут обучение по следующим тематикам:

— как раковые клетки становятся злокачественными

— о влиянии стресса на нашу жизнь

— выживет ли демократия

— об исследовании человеческого мозга в норме и при болезни

— о современном искусственном интеллекте и нейронных сетях

— основы стратегической политики: исследования, ведущие к коммерциализации

— предсказание кристаллической структуры: от новых соединений к комнатной сверхпроводимости

— мозг — машинный интеллект: разум над механикой

— симметрии алгебраических многообразий.

Лекции будут организованы также для генеральных партнеров Nobel Fest — Южно-казахстанского университета им. М. Ауэзова и Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина.

Для прослушивания лекций мировых ученых и новаторов переходите по ссылке.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.