Началась мировая неделя научных лекций

Неделя Нобелевских лекций будет проходить с 31 октября по 4 ноября 2022 в онлайн-формате на сайте nobel-fest.org. Лауреаты Нобелевской премии и обладатели престижных мировых наград проведут обучение по следующим тематикам:— как раковые клетки становятся злокачественными
— о влиянии стресса на нашу жизнь
— выживет ли демократия
— об исследовании человеческого мозга в норме и при болезни
— о современном искусственном интеллекте и нейронных сетях
— основы стратегической политики: исследования, ведущие к коммерциализации
— предсказание кристаллической структуры: от новых соединений к комнатной сверхпроводимости
— мозг — машинный интеллект: разум над механикой
— симметрии алгебраических многообразий.
Лекции будут организованы также для генеральных партнеров Nobel Fest — Южно-казахстанского университета им. М. Ауэзова и Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина.
Для прослушивания лекций мировых ученых и новаторов переходите по ссылке.