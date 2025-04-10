Набор участников в команду Кыргызстана «Темиробот» для First Global Challenge 2025 в Панаме

Клуб «Темиробот» объявляет о наборе школьников для участия в международной олимпиаде по робототехнике First Global Challenge 2025, которая пройдет в Панаме с 29 октября по 1 ноября.

First Global Challenge — это престижное соревнование, объединяющее более 180 стран для решения глобальных мировых проблем с помощью технологий и инженерии. Команда Кыргызстана ежегодно представляет страну на этой олимпиаде, а с 2018 года наши участники выступали в Мексике, ОАЭ, Швейцарии, Сингапуре и Греции.

Команда «Темиробот» несколько месяцев готовится к соревнованиям, работая с конструктором Rev Robotics и осваивая навыки программирования, механики и командной работы. Олимпиада — это уникальная возможность для школьников не только представить Кыргызстан на мировом уровне, но и развить технические, языковые и лидерские навыки.

Кто может участвовать?

— ученики 8–10 классов

— заинтересованность в робототехнике

— знание английского языка выше среднего

— знание языков программирования будет преимуществом

— умение работать в команде, коммуникабельность и лидерские качества.

Как подать заявку?