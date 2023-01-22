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На следующей неделе выйдет финальная версия iOS 16.3
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Вчера в 10:43

На следующей неделе выйдет финальная версия iOS 16.3

На следующей неделе компания Apple намерена выпустить финальную версию операционной системы iOS 16.3. Бета-тестирование мобильной платформы началось еще в декабре. Операционная система включает ряд изменений и новых фишек.

iOS 16.3 получит следующие функции:

— возможность использования аппаратных ключей безопасности в качестве «второго слоя» аутентификации Apple ID

— при использовании функции «Экстренный вызов — SOS» смартфон будет ждать, пока пользователь отпустит удерживаемую кнопку — ранее вызов совершался в любом случае, если кнопка удерживалась длительное время

— гид по использованию iPhone с HomePod с помощью функции Handoff, позволяющей начать работу на одном устройстве, а закончить ее на другом.

Источник: 3dnews.ru

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