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На программу «7-20-25» в Казахстане выделят 100 миллиардов тенге
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Сегодня в 10:04

На программу «7-20-25» в Казахстане выделят 100 миллиардов тенге

В Казахстане программа ипотечного жилищного кредитования «7-20-25» будет продолжена.

Для кредитования по программе в 2023 году планируется выделить до 100 миллиардов тенге.

Фактический объем ежегодного кредитования по программе будет зависеть от наличия и развития рыночных ипотечных продуктов банков.

Параметры ипотечных жилищных займов, выдаваемых в рамках программы, остаются неизменными: минимальный размер первоначального взноса, максимальная сумма займа, ставка вознаграждения, срок займа, максимальная стоимость приобретаемого жилья в разрезе регионов.

Источник: zakon.kz

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