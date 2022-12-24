На программу «7-20-25» в Казахстане выделят 100 миллиардов тенге

В Казахстане программа ипотечного жилищного кредитования «7-20-25» будет продолжена.
Для кредитования по программе в 2023 году планируется выделить до 100 миллиардов тенге.
Фактический объем ежегодного кредитования по программе будет зависеть от наличия и развития рыночных ипотечных продуктов банков.
Параметры ипотечных жилищных займов, выдаваемых в рамках программы, остаются неизменными: минимальный размер первоначального взноса, максимальная сумма займа, ставка вознаграждения, срок займа, максимальная стоимость приобретаемого жилья в разрезе регионов.
Источник: zakon.kz