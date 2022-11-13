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На международной олимпиаде по программированию казахстанские студенты вошли в топ-30
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Сегодня в 10:18

На международной олимпиаде по программированию казахстанские студенты вошли в топ-30

Казахстанские студенты заняли 25 место на Международной студенческой олимпиаде по программированию ICPC, которая прошла в Дакке, Бангладеш. Всего в олимпиаде приняли участие команды из более чем 130 университетов мира.

Команда из Международного университета информационных технологий заняв 25 место, обошла студентов из МФТИ, МГУ, Россия, KAIST, Корея, NUS, Сингапур, IIT, Индия. В олимпиаде принял участие еще один казахстанский вуз — Университет Сулеймана Демиреля. Его команда заняла 111 место.

Международная студенческая олимпиада по программированию ICPC проводится ежегодно с 1977 года. Олимпиада проходит в командном формате, один вуз представляет одна команда, которая должна состоять из трех участников.

Источник: digitalbusiness.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.