Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
na-madeyre-otkryvayut-derevnyu-dlya-cifrovyh-kochevnikov
На Мадейре открывают деревню для «цифровых кочевников»
93
/
/

Сегодня в 11:03

На Мадейре открывают деревню для «цифровых кочевников»

Власти португальского острова Мадейра в феврале открывают деревню для фрилансеров. Туда могут приезжать «цифровые кочевники» со всего мира на месяц и дольше.

Принимать удаленщиков планируют в поселке Понта-ду-Сол. Первый этап программы — тестовый, продлится до 30 июня. Чтобы стать ее участником, нужно заполнить форму на сайте. Специальных критериев отбора нет.

В Понта-ду-Сол фрилансерам предлагают бесплатное рабочее место и доступ в интернет с 08:00 до 22:00. Организаторы программы готовы помочь приезжим с поиском жилья — домика или отеля. Участникам из стран, которые не входят в Евросоюз, понадобится шенгенская виза. Для жителей ЕС нет никаких ограничений.

Каждый день в «деревне кочевников» будут проводить мероприятия, чтобы знакомить кочевников с местными жителями и укреплять сообщество.

Источник: 34travel.me

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#фрилансеры #португалия #цифровыекочевники #мадейра
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Территория вкусной еды Basilic открывается в Астане
8548
Юные художники подарят открытки к 20-летию столицы
1255
Noize MC зачитал «В темноте» на стихи Бродского
895