На Мадейре открывают деревню для «цифровых кочевников»

Власти португальского острова Мадейра в феврале открывают деревню для фрилансеров. Туда могут приезжать «цифровые кочевники» со всего мира на месяц и дольше.

Принимать удаленщиков планируют в поселке Понта-ду-Сол. Первый этап программы — тестовый, продлится до 30 июня. Чтобы стать ее участником, нужно заполнить форму на сайте. Специальных критериев отбора нет.

В Понта-ду-Сол фрилансерам предлагают бесплатное рабочее место и доступ в интернет с 08:00 до 22:00. Организаторы программы готовы помочь приезжим с поиском жилья — домика или отеля. Участникам из стран, которые не входят в Евросоюз, понадобится шенгенская виза. Для жителей ЕС нет никаких ограничений.

Каждый день в «деревне кочевников» будут проводить мероприятия, чтобы знакомить кочевников с местными жителями и укреплять сообщество.

Источник: 34travel.me