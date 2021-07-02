На кого подписаться, чтобы знать, что происходит в Узбекистане

Сегодня, чтобы что-то узнать о стране, достаточно подписаться на правильные страницы в социальных сетях. Вот десять страниц, за которыми точно нужно следить, чтобы знать, чем живет Узбекистан.







Интернет-издание Spot









spot.uz

@spot.uz

Издание Spot было основано в 2017 году. Здесь вы можете найти все новости экономики, бизнеса и технологий, а также интервью с прогрессивными предпринимателями Узбекистана.





Проект Afisha.uz





afisha.uz

@afishauzb

Это крупный портал, где можно найти актуальные новости в сфере культуры, развлечения и досуга Ташкента. На сайте публикуются анонсы предстоящих событий, обзоры на кинофильмы, спектакли и заведения столицы. Также доступны расписание кинотеатров, спектаклей, концертов, выставок, вечеринок, обширная справочная информация по заведениям и другие сервисы.





Инфо-портал Daryo









daryo.uz

@Daryo

Один из самых популярных интернет-порталов страны. На Telegram-канал подписано почти 700 000 человек. Здесь можно найти все последние новости Узбекистана.





IT Park Uzbekistan





it-park.uz

@itpark_uz





Площадка для объединения возможностей в сфере высоких технологий в Узбекистане. Здесь публикуют новости и объявления в IT-сфере.





Саша Иванюженко





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@insider_uz





Саша ведет Telegram-канал «Инсайдер». Согласно описанию, она пишет авторские новости для 30% от общей массы интеллектуального меньшинства.





Хикмат Абдурахманов





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@hikmat_abdurahmanov





Предприниматель из Узбекистана, сооснователь группы компаний HM Partners, Team University Uz, TechnoPlaza Uz, Uz-ChinaTrade и других. Помимо своей деятельности рассказывает о развитии бизнеса в стране, интересных мероприятиях, образовании и IT.





Никита Макаренко





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Продюсер, журналист. Пишет на своей странице об актуальных социальных темах, а также о новостях культуры.





Дильфуза Куролова





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Дильфуза — юрист по правам человека, активный гражданин и мама. Девушка предоставляет бесплатные юридические консультации для людей, занимается благотворительной деятельностью, работает в международных организациях и проектах. Пишет обо всем этом и о других важных событиях, которые происходят в стране.





Зафар Хашимов





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Зафар Хашимов — предприниматель, основатель известной в Узбекистане сети супермаркетов Korzinka.uz, службы такси City Taxi, сети RedTag и FLO. В социальных сетях делится новостями, рассказывает о своих проектах и талантливых соотечественниках.





Азиза Умарова





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Общественный деятель, который работает над объединением стран Центральной Азии. Занимается реформами государственного управления. Часто пишет о важных событиях в сфере бизнеса, общества, культуры и экономики стран региона.