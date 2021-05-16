На кого подписаться, чтобы быть в курсе новостей IT-сферы Кыргызстана

Азис Абакиров





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Основатель Парка высоких технологий Кыргызской Республики и IT-академии. На его странице вы найдете самые свежие новости IT-отрасли страны: интересные проекты, мероприятия, новости, вакансии, конкурсы, возможности для продвижения своих проектов и обучения.





Парк Высоких Технологий Кыргызской Республики





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@htp.kg





Цель Парка высоких технологий — дать возможность компаниям из Кыргызстана работать открыто и в хороших условиях. На страницах в социальных сетях можно найти информацию о мероприятиях, которые организует ПВТ для своих резидентов и не только.





Динара Руслан





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@dinaruslan00





Динара — основатель IT-компании CodifyLab, председатель правления Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг. На своих страницах в социальных сетях делится новостями из IT-сферы Кыргызстана, рассказывает о работе своих проектов, делится советами с теми, кто только начинает свою карьеру в IT.





Эльдар Галиев





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@eldargaliev312





Эльдар — разработчик, программист, CEO компании Growave. Команда занимается разработкой набора маркетинговых инструментов для онлайн магазинов. 8500 клиентов компании из-за рубежа: США, Европа, Азия, Австралия. На своих страницах в социальных сетях Эльдар рассказывает о том, чем занимается их компания и пишет об открытых вакансиях.





Бизнес-акселератор John Galt





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John Galt — это бизнес-акселератор, входит в группу компаний Ololo. Его миссия — построение стартап-экосистемы Кыргызстана, помощь стартаперам в превращении их идей в сильные, масштабируемые и успешные компании. На странице не только новости о проектах акселератора, но и истории участников, которые будут вас вдохновлять.





Telegram- канал Jobs | DevKG





@findwork





Канал, где компании Кыргызстана публикуют открытые вакансии в сфере IT.





Кыргызская Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения и Услуг





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Объединение IT-компаний, которое стремится интегрировать кыргызскую IT-отрасль в глобальную индустрию разработки программного обеспечения и услуг. Делятся новостями из IT-сферы и IT-компаний Кыргызстана.