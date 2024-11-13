IT-специалист о карьере в банковской сфере, и чем профессиональные вызовы в 90-х годах отличаются от современных

Марат Акылов — IT-специалист с 30-летним опытом, который прошел путь от студенческих стажировок до управления ключевыми IT-процессами в одном из крупнейших банков страны. В этом интервью он рассказал, как начал свою карьеру в середине 90-х, какие проекты стали для него самыми сложными и интересными, а также поделился мыслями о том, как находить баланс между работой и личной жизнью в условиях стремительно меняющегося мира технологий.

Марат Акылов, IT-специалист





О выборе профессии и первых шагах в карьере

Когда я поступал в Казахский национальный университет имени Аль-Фараби на факультет прикладной математики, мой выбор был вполне осознанным. В то время IT-сфера уже активно развивалась, и я понимал, что она откроет передо мной большие перспективы. Я выбрал кафедру математического обеспечения ЭВМ — это был мой первый серьезный шаг на пути в информационные технологии. IT всегда привлекали меня динамичностью и возможностями, которые эта отрасль предоставляет для решения сложных задач.

На втором курсе университета я работал стажером в IT-компании «Крамдс-Информационные системы». Этот опыт оказался поворотным. Мы с однокурсниками начали без серьезных знаний и навыков, но нам дали шанс проявить себя, и вскоре пригласили в штат. Я до сих пор чувствую особую благодарность своему первому руководителю — Владимиру Ивановичу Кардымону. Он поверил в нас и дал возможность работать с гибким графиком, совмещая учебу с практикой.

О работе в АО «Банк ЦентрКредит»

Сегодня я управляющий директором Центра IT-поддержки Банка ЦентрКредит. Наше направление отвечает за полное техническое обеспечение банка: поддерживает работу компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, корпоративной телефонии и контакт-центра, обеспечивает бесперебойность корпоративной сети, каналов связи и Wi-Fi. Также в зоне нашей ответственности — работоспособность банкоматов, информационно-платежных киосков, рабочих станций и печатной техники. Мы контролируем работу Центров обработки данных, обеспечиваем техническую поддержку рабочих мест и установленного на них программного обеспечения, серверов, системного программного обеспечения, баз данных, систем хранения, банковских информационных систем и систем дистанционного банковского обслуживания.

С тех пор, как я пришел в БЦК в 1997 году, я стал свидетелем значительных изменений в IT-инфраструктуре. В те времена технологии были совсем иными: помещения для оборудования были простыми, а первые базы данных и клиент-серверные архитектуры приложений были для нас новшеством. Мы постепенно внедряли автоматизированные банковские информационные системы АБИС, развивали корпоративные сети сначала через спутниковые каналы, а потом и наземные каналы связи. Постепенно банк наращивал свою технологическую мощь — строился головной офис, появился интернет-банкинг для юридических лиц и собственные платежные карты. Это был интересный и интенсивный период, который заложил основу для того, что мы имеем сегодня.

Роль IT-поддержки за это время существенно изменилась. В начале 90-х она была реактивной: мы устраняли проблемы по мере их появления и отвечали на запросы сотрудников. Со временем мы перешли к проактивной поддержке, когда начали прогнозировать потребности сотрудников и предотвращать возможные инциденты до их появления. Теперь мы переходим на предиктивную модель: наша задача — выявлять потенциальные проблемы еще до того, как они проявятся. Это позволяет не только минимизировать риски, но и значительно повышать уровень сервиса.

О ключевых вызовах и проектах

Работая в крупном и динамично развивающемся банке, ты постоянно сталкиваешься с вызовами. На первом этапе это была нехватка IT-бюджета, но мы преодолели этот барьер, и банк стал высокоэффективным. Затем пришло время развивать технологии, и мы инвестировали в подготовку сильной команды IT-специалистов. Теперь главный вызов — это нехватка времени. В мире, где скорость выхода на рынок и внедрения инноваций решает многое, мы должны быть на шаг впереди. Это вдохновляет нас искать новые подходы и решения.

За годы работы я участвовал во множестве сложных и интересных проектов. Например, одним из самых запоминающихся был запуск операционного дня банка во всех филиалах, а также объединение с «Жилстройбанком». Важными были проекты по централизации АБИС, запуску собственного процессинга и строительству первого Центра обработки данных. Эти проекты требовали максимальной концентрации, особенно потому что многие из них нужно было завершить в сжатые сроки.





О проблеме перехода в 2000 год и ее решении

Конец 90-х стал серьезным испытанием для IT-сферы — проблема 2000 года требовала глобальной подготовки, чтобы избежать сбоев в работе информационных систем из-за перехода на новый век. В СМИ это обсуждалось с тревогой, что подогревало интерес и добавляло ответственности всем, кто работал в IT. Мы в банке понимали, что стабильность наших операций и защита данных — приоритет, поэтому команда провела комплексный анализ всех систем. Шаг за шагом мы тестировали системное и прикладное программное обеспечение, выявляли уязвимости и вносили необходимые корректировки.

Для нас это означало большое количество трудоемких операций: переустановка операционных систем, экспорт и импорт баз данных с использованием формата полного года. Мы тесно сотрудничали с IT-компаниями, которые предоставляли либо корректирующие патчи, либо детальные инструкции по устранению проблемы. Этот период потребовал от нас не только технической подготовки, но и слаженной организационной работы, чтобы минимизировать воздействие на повседневные операции банка и обеспечить полную защиту данных.

О мотивации, вдохновении и профессиональных принципах

Меня вдохновляет особая культура банка, которая мотивирует каждого становиться лучше с каждым годом. Коллеги — это отдельная мотивация. Мы формируем команду, где каждый вносит вклад в общее дело, и это дает мне силы и уверенность. Особенно горжусь нашей IT-командой, которая всегда готова к решению самых сложных задач.

Мой главный профессиональный принцип — быть полезным для сотрудников и клиентов.

Я всегда делаю работу с расчетом на будущее, а не только на сегодняшний день. Каждый день нужно учиться чему-то новому и быть готовым к любому развитию событий. Умение анализировать и систематизировать информацию, а также иметь свою точку зрения на происходящее — важные качества для успеха в работе.

Как сохранять баланс между работой и личной жизнью

Стресс для меня — это стимул что-то улучшить. Если я сталкиваюсь с источником стресса, стараюсь его устранить, а если это невозможно — меняю свое отношение к ситуации. Главное — не зацикливаться на проблеме, а искать пути ее решения. Личную поддержку я нахожу в семье, друзьях и коллегах — они дают мне энергию справляться с ежедневными вызовами.

Свободное время я провожу за чтением и путешествиями. Эти два увлечения помогают расширять кругозор, узнавать что-то новое и смотреть на привычные вещи с другой стороны. Чтение и новые впечатления помогают мне сохранять баланс между работой и личной жизнью.

Рекомендации

Молодым специалистам советую быть открытыми к новым знаниям и инициативными. Важно поддерживать команду, особенно в сложные моменты. Это помогает не только расти как профессионалу, но и строить успешную карьеру в IT.