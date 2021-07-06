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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

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На кого подписаться, чтобы быть в курсе, что происходит в Кыргызстане
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Активные горожане

Вчера в 17:45

На кого подписаться, чтобы быть в курсе, что происходит в Кыргызстане

Сегодня, чтобы что-то узнать о стране, достаточно подписаться на правильные страницы в социальных сетях. Вот девять страниц, за которыми точно нужно следить, чтобы знать, чем живет Кыргызстан.


Финансовое издательство Economist.kg


Economist.kg

economist.kg

@economist_kg

Современное независимое издание, которое было создано журналистами, профессионально пишущими на экономические темы. Можно найти актуальные новости и обзоры на финансово-экономические и бизнес темы, описанные простым и доступным языком.

Новостной портал «Клооп»


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kloop.kg

@kloopnews

Новостной веб-сайт работает с 2007 года. Молодая команда журналистов делится самыми интересными новостями страны. А в Instagram рассказывает о талантливых личностях и их инициативах.

Информационное агентство «24.KG»

24

24.kg

@24_kg

Информационное агентство, где можно найти актуальные новости Кыргызстана, Бишкека и остального мира.

Информационное агентство «АКИpress»


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akipress.org

@akipress

Новости Кыргызстана о разных сферах жизни страны: культура, спорт, экономика, общество.

Интернет-издание Limon.kg

limon

limon.kg

@limon_kg

Первое молодежное интернет-издание Кыргызстана. Пишут истории успеха соотечественников в стране и за рубежом, об образовании и бизнесе, а также про IT.

Азис Абакиров


facebook

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Азиз Абакиров — яркий представитель IT-сообщества страны, основатель Парка высоких технологий Кыргызской Республики и IT-академии. Поэтому, если вам интересны новости в сфере технологий, анонсы проектов, мероприятия и конкурсы в этой области, вам стоит подписаться на его страницу. Он часто пишет о победах и достижениях IT-предпринимателей не только из Кыргызстана, но и Центральной Азии в целом.

Канал Данияра Аманалиева


@ololodan

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Данияр — соучредитель группы компаний ololo. В своих социальных сетях пишет о бизнесе, общается с предпринимателями и профессионалами своего дела, делится инсайтами и новостями. Стоит подписаться тем, кого интересует креативная бизнес-среда Кыргызстана.

Канал Эрмека Исмаилова


@daryger

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Канал для тех, кто хочет быть в курсе новостей из области медицины. «Дневник врача» — это записки общего хирурга из Кыргызстана о медицине.

Николай Гладков


@gladkov_nikolai

gladkov_nikolai_

Николай — путешественник и фотограф. Часто бывает на разных природных локациях Кыргызстана и показывает их в своем блоге. Профиль будет интересен, если вы хотите больше знать о путешествиях в Центральной Азии.

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