На кого подписаться, чтобы быть в курсе, что происходит в Кыргызстане

Сегодня, чтобы что-то узнать о стране, достаточно подписаться на правильные страницы в социальных сетях. Вот девять страниц, за которыми точно нужно следить, чтобы знать, чем живет Кыргызстан.





Финансовое издательство Economist.kg













economist.kg

@economist_kg

Современное независимое издание, которое было создано журналистами, профессионально пишущими на экономические темы. Можно найти актуальные новости и обзоры на финансово-экономические и бизнес темы, описанные простым и доступным языком.

Новостной портал «Клооп»













kloop.kg

@kloopnews

Новостной веб-сайт работает с 2007 года. Молодая команда журналистов делится самыми интересными новостями страны. А в Instagram рассказывает о талантливых личностях и их инициативах.

Информационное агентство «24.KG »





24.kg

@24_kg

Информационное агентство, где можно найти актуальные новости Кыргызстана, Бишкека и остального мира.

Информационное агентство «АКИ press »













akipress.org

@akipress

Новости Кыргызстана о разных сферах жизни страны: культура, спорт, экономика, общество.

Интернет-издание Limon.kg





limon.kg

@limon_kg

Первое молодежное интернет-издание Кыргызстана. Пишут истории успеха соотечественников в стране и за рубежом, об образовании и бизнесе, а также про IT.

Азис Абакиров





facebook





Азиз Абакиров — яркий представитель IT-сообщества страны, основатель Парка высоких технологий Кыргызской Республики и IT-академии. Поэтому, если вам интересны новости в сфере технологий, анонсы проектов, мероприятия и конкурсы в этой области, вам стоит подписаться на его страницу. Он часто пишет о победах и достижениях IT-предпринимателей не только из Кыргызстана, но и Центральной Азии в целом.

Канал Данияра Аманалиева





@ololodan





Данияр — соучредитель группы компаний ololo. В своих социальных сетях пишет о бизнесе, общается с предпринимателями и профессионалами своего дела, делится инсайтами и новостями. Стоит подписаться тем, кого интересует креативная бизнес-среда Кыргызстана.

Канал Эрмека Исмаилова





@daryger





Канал для тех, кто хочет быть в курсе новостей из области медицины. «Дневник врача» — это записки общего хирурга из Кыргызстана о медицине.

Николай Гладков





@gladkov_nikolai





Николай — путешественник и фотограф. Часто бывает на разных природных локациях Кыргызстана и показывает их в своем блоге. Профиль будет интересен, если вы хотите больше знать о путешествиях в Центральной Азии.