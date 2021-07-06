На кого подписаться, чтобы быть в курсе, что происходит в Кыргызстане

Сегодня, чтобы что-то узнать о стране, достаточно подписаться на правильные страницы в социальных сетях. Вот девять страниц, за которыми точно нужно следить, чтобы знать, чем живет Кыргызстан.
Финансовое издательство Economist.kg
Современное независимое издание, которое было создано журналистами, профессионально пишущими на экономические темы. Можно найти актуальные новости и обзоры на финансово-экономические и бизнес темы, описанные простым и доступным языком.
Новостной портал «Клооп»
Новостной веб-сайт работает с 2007 года. Молодая команда журналистов делится самыми интересными новостями страны. А в Instagram рассказывает о талантливых личностях и их инициативах.
Информационное агентство «24.KG»
Информационное агентство, где можно найти актуальные новости Кыргызстана, Бишкека и остального мира.
Информационное агентство «АКИpress»
Новости Кыргызстана о разных сферах жизни страны: культура, спорт, экономика, общество.
Интернет-издание Limon.kg
Первое молодежное интернет-издание Кыргызстана. Пишут истории успеха соотечественников в стране и за рубежом, об образовании и бизнесе, а также про IT.
Азис Абакиров
Азиз Абакиров — яркий представитель IT-сообщества страны, основатель Парка высоких технологий Кыргызской Республики и IT-академии. Поэтому, если вам интересны новости в сфере технологий, анонсы проектов, мероприятия и конкурсы в этой области, вам стоит подписаться на его страницу. Он часто пишет о победах и достижениях IT-предпринимателей не только из Кыргызстана, но и Центральной Азии в целом.
Канал Данияра Аманалиева
Данияр — соучредитель группы компаний ololo. В своих социальных сетях пишет о бизнесе, общается с предпринимателями и профессионалами своего дела, делится инсайтами и новостями. Стоит подписаться тем, кого интересует креативная бизнес-среда Кыргызстана.
Канал Эрмека Исмаилова
Канал для тех, кто хочет быть в курсе новостей из области медицины. «Дневник врача» — это записки общего хирурга из Кыргызстана о медицине.
Николай Гладков
Николай — путешественник и фотограф. Часто бывает на разных природных локациях Кыргызстана и показывает их в своем блоге. Профиль будет интересен, если вы хотите больше знать о путешествиях в Центральной Азии.