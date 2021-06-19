На кого подписаны предприниматели: 12 аккаунтов для вдохновения и новых идей

Сара Блэйкли





@sarablakely

Сара — бизнесвумен, предприниматель и филантроп из США. Основатель компании утягивающего белья Spanх, которая сделала ее миллиардером. Делится фрагментами своей жизни и мотивацией с подписчиками.





Евгений Черняк





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@chernyak_yevgeny

Евгений — предприниматель из Украины, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits. На своих страницах в социальных сетях бизнесмен делится мыслями и инсайтами, публикует короткие, вдохновляющие цитаты и рассказывает о последних новостях.





Помимо личных страниц в социальных сетях, Евгений Черняк — ведущий YouTube-канала Big Money. Он публикует видео, где проводит честные интервью без воды, политики и цензуры с такими же бизнесменами, как он. Дает практическую информацию и факты для тех, кто интересуется бизнесом.





Айдын Рахимбаев





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@rakhimbaevaidyn

Айдын — казахстанский предприниматель, акционер и председатель совета директоров холдинга BI Group, президент YPO Kazakhstan. В социальных сетях бизнесмен рассказывает о своих проектах, благотворительной и социальной работе, а также о спорте.





Данияр Аманалиев





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YouTube-канал



Предприниматель из Кыргызстана, соучредитель группы компаний ololo. Цель компании — построить город на Иссык-Куле для цифровых кочевников к 2030 году.



В своих социальных сетях, а также в Telegram- и YouTube-каналах, бизнесмен делится своим видением окружающего и находит единомышленников.





Тилек Мамутов





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@tilek.in.english

Тилек — программист из Кыргызстана, который много лет работал в корпорации Google, а затем основал свой бизнес. Пишет о технологиях, стартапах, стажировках за рубежом и деятельности своего стартапа.





TECHNOLOGIES WE LOVE: involta





@involta

В описании профиля написано, что это «Лучший канал о технологиях в России». На странице вы можете найти интересные видео на тему технологий и инноваций в бизнесе, дизайне, сфере развлечений, медицине и других. Познавательно и полезно.





Автор канала делится новостями из мира бизнеса и технологий. Рассказывает о возможностях и новых инструментах для стартапов, например, про удаленные акселераторы. И пишет о собственном опыте ведения бизнеса.







Saas — это одна из форм облачных вычислений, модель обслуживания. А чат SaaS Nation — это крупное сообщество SaaS'еров из стран СНГ. Участники комьюнити делятся друг с другом опытом и идеями развития продуктовых компаний.





Telegram-канал BlueScreen|Digital Kazakhstan

Согласно описанию, на канале можно найти тщательно подобранные и интересно поданые события про IT, игры, кибербезопасность, казахстанские и мировые тренды. Авторы стремятся рассказывать о технологиях понятным языком.





Humans of New York





@humansofny

Аккаунт известного проекта Humans of New York существует с 2010 года. Здесь можно найти самые разные истории жителей Нью-Йорка для вдохновения и свежих идей.





HOW TO GREEN





@howtogreen

Страница онлайн-магазина, которая стала гидом по здоровому и осознанному образу жизни. А это тот аспект, который ценят современные предприниматели. Можно найти полезные статьи и рецепты.

За рекомендации выражаем благодарность Динаре Руслан, Зафарбеку Сулайманову, Азату Хайрикенову, Айне Закиевой.