На Digital Bridge 2025 обсудили, как TikTok меняет культуру знаний и навыков будущего

В Астане продолжается третий день международного форума Digital Bridge 2025. На панельной сессии «Учиться по-новому: как TikTok формирует культуру знаний и навыков будущего» эксперты обсудили роль платформы в образовании и развитии молодежи.



Среди спикеров были маркетинг-директор Freedom Broker Нина Нурабекова, основатель проекта Jump to Mars Нариман Карамбаль и операционный директор университета InVision U Анастасия Алмосова.

По их словам, TikTok превращается в центр знаний и творчества, делая образование доступным и вдохновляющим для всех поколений. Более 90% пользователей утверждают, что благодаря TikTok узнают что-то новое — от теорем и законов физики до финансовой грамотности и культуры. А образовательный контент на платформе набирает миллионы просмотров.





Нина Нурабекова рассказала о проекте Freedom Broker по продвижению финансовой грамотности через TikTok. По ее словам, простые и доступные ролики помогли привлечь интерес аудитории к инвестициям и сделали компанию синонимом темы инвестиций на платформе.

Нариман Карамбаль поделился опытом создания образовательного проекта Jump to Mars, который сочетает школьные предметы и развлекательный формат. Цель инициативы — вдохновлять молодежь на учебу, показывая, что образование может быть модным и интересным.

Анастасия Алмосова, операционный директор университета InVision U

В InVision U делают акцент на лидерство, предпринимательство и снятие финансовых барьеров. TikTok помогает студентам из отдаленных регионов узнавать о возможностях и получать доступ к современному обучению.





В быстро меняющемся мире не всегда хватает времени и мотивации учиться традиционными методами. TikTok дает возможность получать качественный образовательный контент в формате, который захватывает и вдохновляет, убирая страхи и барьеры. Это шанс для каждого начать свой учебный путь прямо сейчас, быстро и с удовольствием.





Практические советы:

— если хотите разобраться в новой теме, начните с поиска коротких обучающих роликов в TikTok — их уже создают профессионалы и учителя

— не бойтесь экспериментировать с форматами и стилями подачи материала — креатив и юмор помогут удерживать внимание

— используйте возможности платформы для общения и обмена знаниями: задавайте вопросы, комментируйте, подписывайтесь на образовательные сообщества

— для родителей и педагогов — поддерживайте детей и учеников в их цифровом обучении, помогайте им использовать TikTok как инструмент развития.