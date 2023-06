На Central Eurasian Venture Forum стартапам удалось получить предварительные договоренности с инвесторами на рекордную сумму инвестиций

В Алматы прошел Central Eurasian Venture Forum — масштабное мероприятие для инвесторов, стартапов и других участников стартап экосистемы. В этом году форум расширил географию участников и охватил всю Центральную Евразию. Холдинг MOST и Сингапурская инвестиционная платформа Investbanq стали главными организаторами масштабного мероприятия на 1000 человек.

В форуме приняли участие более 400 стартапов и 600 индивидуальных инвесторов, представителей венчурных фондов и корпораций. На первом этапе стартапы договорились с инвесторами на совокупную сумму в $8 миллионов инвестиций в свои проекты. Тем самым, побив рекорд прошлого года в $5 миллионов.

Investbanq провел первую демонстрацию своей цифровой инвестиционной платформы на основе ИИ. Проект стал качественным прорывом в области цифрового инвестиционного банкинга.

При поддержке Chevron и Impact hub Almaty на форуме развернулась Аллея стартапов. В состязании стартапов The MOST Investable Battle победу одержал стартап Hero Study — онлайн-система единого окна для управления и аналитики вузов.

Международный технопарк Astana Hub провел Space Tech Battle — битву IT-стартапов в сфере космических технологий. В нем приняли участие 10 лучших стартапов, определены 3 победителя, призовой фонд составил $15 000.

Также в рамках форума CEVF прошел Silkway Accelerator Pitch Marathon — шесть стартапов: BILLZ, Kid Security, Trust Contract, Prosper Pay, Codify, Voiceloft, участников совместной акселерационной программы Astana Hub и Google for Startups презентовали свои проекты инвесторам.

Еще одним важным событием стало онлайн голосование за две номинации Fastest Growing Startup of the Year и Discovery of the Year. Наибольшее количество голосов на сайте за три дня до события набрали: GoatChat — платформа для чата с искусственным интеллектом и Kwakka — интеграция сервисов доставки в кассу ресторана.

Венчурный фонд MOST анонсировал запуск второго фонда. MOST Ventures Fund II планируют открыть во втором полугодии 2023 года. Его целевой размер составит $30 миллионов. Другим важным сообщением от холдинга MOST стало официальное анонсирование исследования стартап и венчурной экосистемы города Алматы. Отчет был создан по заказу акимата и управления цифровизации города Алматы.

Также с главной сцены было объявлено о старте нового амбициозного проекта MOST IT CITY. Компания MOST совместно с ТОО Qazaq Stroy приступили к проработке концепции проекта MOST IT City в Алматы. Концепция предполагает формирование IT-кластера и развитие экосистемы, где компании, стартапы, инвесторы, студенты IT-университета и государственные органы взаимодействуют и сотрудничают друг с другом. Что будет способствовать обмену знаниями, созданию инноваций и привлечению инвестиций в IT-сектор. При этом, в рамках MOST IT City планируется развитие современной инфраструктуры: офисные помещения, коворкинг-пространства, жилые комплексы, парк, общественные пространства и многое другое.

В рамках CEVF 2023 cостоялся круглый стол, организованный ЕБРР совместно с MOST Holding, — «Инвестиции со смыслом». Эта сессия была посвящена принципам ESG — Environmental, Social and Governance и SDG — Sustainable Development Goals, важным аспектам устойчивого развития.

Форум поддержали Акимат города Алматы и Управление Цифровизации, Агентство США по международному развитию USAID, Европейский банк реконструкции и развития EBRD, Freedom Broker, международный технопарк Astana Hub, мировой лидер индустрии цифровых платежей компания Visa, Международная Финансовая Корпорация, член группы Всемирного Банка, Chevron, Impact Hub Almaty, Kcell, Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана, компания Pasha Holding, казахстанская криптобиржа CаspianEX, Tumar Venture Fund, казахстанский девелопер инвестиционной недвижимости The Ultimate Visionary Group, MOST Incubator, UMAY.