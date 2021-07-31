На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи

Открытие было сделано в ходе экспериментов на одном из детекторов Большого адронного коллайдера под названием LHCb. Новая частица имеет положительный заряд и массу примерно в 3,875 гигаэлектронвольт. Она существует в 10–500 раз дольше других частиц с подобной массой.
Тетракварк — экзотическая элементарная частица, адрон, состоящий из двух кварков и двух антикварков. На данный момент в мире обнаружено около 20 различных тетракварков.
LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment) — детектор Большого адронного коллайдера, в котором были открыты 62 новые элементарные частицы. В эксперименте LHCb участвуют пять ученых из ИЯФ и Новосибирского университета.
Источник: daily.afisha.ru