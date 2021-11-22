На Аллее Славы в Голливуде появилась звезда с именем Сальмы Хайек

Американская актриса Сальма Хайек стала 2709 знаменитостью, получившей звезду на Аллее Славы в Голливуде.

На церемонию ее пришел поддержать Адам Сэндлер, а также режиссер Хлоя Чжао и актер Кумэйл Нанджиани, с которыми она работала над фильмом «Вечные» от Marvel.

За свою актерскую карьеру Хайек снялась в более чем 30 фильмах. Она стала первой мексиканкой, которая была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в киноленте «Фрида». Среди ее работ — «Отчаянный», «Догма», «Гонщики», «От заката до рассвета», «Дети шпионов 3» и многие другие.

Источник: daily.afisha.ru