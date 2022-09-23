На Alibaba заработал национальный онлайн-павильон Узбекистана

Китайский маркетплейс Alibaba.com национальный павильон Узбекистана.

Церемония открытия павильона состоялась 20 сентября в формате видеоконференции. Узбекистан стал третьей страной СНГ после России и Казахстана, получившим национальный раздел на площадке электронной торговли.

Сейчас в павильоне присутствуют более 50 узбекистанских компаний, предлагающих более 4800 товарных позиций. Экспортная продукция республики будет доступна в 190 странах мира, где работает Alibaba.

Работники платформы обучат предпринимателей использованию площадки, а также окажут им поддержку в оптимизации работы на ней.

Источник: spot.uz