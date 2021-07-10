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Музыкант из Казахстана Colorit победил в конкурсе от TikTok
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Сегодня в 10:05

Музыкант из Казахстана Colorit победил в конкурсе от TikTok

Музыкант из Казахстана Арыстан Абильдин, выступающий под псевдонимом Colorit, одержал победу в международном конкурсе от TikTok.

Colorit принял участие в международном конкурсе от TikTok, представив не только свою страну, но и весь СНГ. Конкурс прошел 8 июля в формате онлайн среди участников-граждан стран всего мира. Colorit одержал победу с большим отрывом: жюри дало ему максимальный балл. Live-выступление было снято Театром оперы и балета имени Абая.

Интро вышло загадочным и проникновенным, в его основу легло известное произведение Абая Кунанбаева «Козимнин карасы». Все начинается с этнического звучания национального инструмента — кобыза и лирического вокала музыканта под фортепиано. Неожиданно сменяются освещение и музыкальное настроение. Colorit начинает исполнять свой трек «Хотя бы просто улыбнись» под аккомпанемент группы музыкантов, среди которых и его отец — барабанщик Асет Абильдин.

Colorit стал победителем конкурса каверов от известного артиста Jah Khalib. После ему поступали предложения от известных российских лейблов Black Star и Sony Music.

Источник: tengrinews.kz

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