Музыкант из Казахстана Colorit победил в конкурсе от TikTok

Colorit принял участие в международном конкурсе от TikTok, представив не только свою страну, но и весь СНГ. Конкурс прошел 8 июля в формате онлайн среди участников-граждан стран всего мира. Colorit одержал победу с большим отрывом: жюри дало ему максимальный балл. Live-выступление было снято Театром оперы и балета имени Абая.





Интро вышло загадочным и проникновенным, в его основу легло известное произведение Абая Кунанбаева «Козимнин карасы». Все начинается с этнического звучания национального инструмента — кобыза и лирического вокала музыканта под фортепиано. Неожиданно сменяются освещение и музыкальное настроение. Colorit начинает исполнять свой трек «Хотя бы просто улыбнись» под аккомпанемент группы музыкантов, среди которых и его отец — барабанщик Асет Абильдин.





Colorit стал победителем конкурса каверов от известного артиста Jah Khalib. После ему поступали предложения от известных российских лейблов Black Star и Sony Music.





Музыкант из Казахстана Арыстан Абильдин, выступающий под псевдонимом Colorit, одержал победу в международном конкурсе от TikTok.