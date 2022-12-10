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Музыкальный лейбл M’Dee «Закрытый клуб» представил нового артиста
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Сегодня в 09:58

Музыкальный лейбл M’Dee «Закрытый клуб» представил нового артиста

Rusha или Омарова Аружан — вторая подписантка лейбла, поет в жанре инди-поп и r&b. Девушка начала писать авторские композиции с 2020 года, а с начала этого года активно выкладывала каверы в соцсетях. Ее дебютный сингл «Лезвия» вышел в сентябре, благодаря этой песне исполнительницу заметил M’Dee.

На всех музыкальных площадках состоялся релиз совместной песни M’Dee и Rusha Qolshatyr.


В сентябре музыкальный лейбл «Закрытый клуб» представил своего первого резидента — молодую исполнительницу Ayau. Ее второй сингл sybyrlaiyn возглавил чарт Apple Music HOT100: Kazakhstan.

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