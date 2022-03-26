Музыка как канал продвижения. Как оценить эффективность и зачем это музыкантам

Чем выше конкуренция на рынке, тем интереснее должно быть предложение и сама коммуникация с потребителем. Один и таких видов коммуникаций — музыка. Мы поговорили с основателем российского агентства Fancy State о том, как создается музыкальная реклама, и зачем она необходима.





Павел Цейтлин, основатель Fancy State

Об агентстве



У нас селебрити агентство с музыкальной экспертизой. Сначала мы делали музыку для рекламы, лицензировали разные хиты. Потом пришли к спецпроектам и полноценным музыкальным активациям. Наша экспертиза на стыке музыки, селебрити-маркетинга и рекламы.

Я уже давно работаю в коммуникациях и рекламе. Мы всегда были ориентированы на международные и глобальные проекты. Недавно запустили рекламу для Pepsi с участием казахстанской певицы Say Mo.

Если строить коммуникацию на музыке, она может быть понятна абсолютно для всех людей и может быть считана в любой стране. У нас есть кейсы с Durex, Lays, когда наши рекламные треки были выпущены и адаптированы на более чем 30 стран. Был кейс, когда мы делали рекламу для Aliexpress с участием Максима Галкина и набрали более 4 миллиардов просмотров в TikTok.

О рекламных музыкальных треках

Несколько лет назад мы заметили, что многие большие бренды уже много чего попробовали, имеют большой вес в медиа. Тогда в ход пошли музыкальные рекламные кампании — караоке-маркетинг. Многие бренды «переобували» для себя известные хиты и использовали для продвижения.

Когда речь идет о коллаборациях с артистами, это происходит на стыке маркетинга и PR, так как о таких треках всегда с удовольствием пишут СМИ. Например, в рекламе для Aliexpress Максим Галкин впервые появился в большой рекламной кампании. Это хороший инфоповод для СМИ, о котором написали.

С помощью музыкальных треков легко доносить информацию. Например, в кампании для бренда одежды OSTIN мы рассказываем о новых коллекциях и ценах на товары. Так приятнее слушателю и лучше потребляется и запоминается информация.

Об эффективности музыки в рекламе

В подобной рекламе можно выделить показатели охватов и вовлечения. Так мы замеряем результаты музыкальных кампаний. Хороший рекламный трек может повлиять на снижение стоимости охватов. Например, у нас был кейс с Zivert и Pepsi, когда мы написали трек, выпустили его, и он на месяц залетел в чарты. 39 радиостанций забрали трек бесплатно и открутили с ним 190 эфиров. Такой объем охватов мы получили совершенно бесплатно благодаря хорошей музыке и артисту.





Чаще всего музыкальные рекламные треки в коммуникации использует телеком, ритейл, FMCG сектор, фармацевтические компании. Но классно спеть можно о чем угодно. Больше всего для такой рекламы подходит молодая целевая аудитория до 40 лет.

Дистрибуцией треков на музыкальные площадки мы занимаемся сами совместно с Национальным цифровым агрегатором. Но если есть артист, который подписан на какой-то конкретный лейбл, то дистрибуция осуществляется через каналы лейбла.

Артистам всегда интересно участвовать в хороших глобальных проектах, которые становятся для бренда и артиста win-win историей. Где бренд получает хороший PR-повод, а артист получает большой дополнительный медийный вес.