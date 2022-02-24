Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/9d0/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/9d09224bd9ef61157cf631a61b89f8a1.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
murad-buildings-i-esche-7-stroitel-nyh-kompaniy-v-uzbekistane
Murad Buildings и еще 7 строительных компаний в Узбекистане
141
Главная
/
Город 24
/
Ташкент

Сегодня в 16:50

Murad Buildings и еще 7 строительных компаний в Узбекистане

Рассказываем, какие строительные компании работают на рынке Узбекистана.


Murad Buildings


Murad Buildings.jpg

Murad Buildings — одна из самых известных строительных компаний Узбекистана. Работает на рынке 18 лет. Отличается смарт-подходом к постройке уникальных жилых домов, которые отличаются инновационностью. К примеру, девелопер занимается постройкой двухуровневых квартир или квартир с террасой и панорамным видом.

В общей сложности у бренда 12 проектов и 1100 проданных квартир. Мурад Назаров, основатель и руководитель Murad Buildings, делится, что компания с самого начала выбрала путь открытости и прозрачности во всех делах, а главный приоритет — оставаться в тесных отношениях с гостями, клиентами и партнерами.


NRG Uzbekistan


Новая девелоперская компания Узбекистана, которая была создана на основе партнерства Murad Buildings и крупного строительного холдинга Казахстана BI Group.

Работа компании строится на основе профессиональных связей. Должна послужить импульсом к развитию строительной отрасли двух стран. Сегодня NRG реализует четыре проекта жилых комплексов на территории Узбекистана, используя современные технологии.


Golden House


Golden House.jpg

Девелоперская компания, которая работает в стране более 10 лет. Занимает одну из лидирующих позиций на рынке.

Сегодня бренд строит жилье комфорт-класса, бизнес-класса, премиум-класса, а также создает объекты коммерческой недвижимости. Компания следит за трендами и внедряет инновации в процесс строительства.

В домах, построенных компанией, проживает около 25 тыcяч человек.


Dream City Development


Dream City Development — девелопер, который создает объекты недвижимости высокого класса. Одна из ведущих строительных компаний Узбекистана.

Согласно описанию, миссия компании состоит в том, чтобы создать идеальный для проживания, работы и отдыха город.

Бренд создает жилую и коммерческую недвижимость, сотрудничает с зарубежными специалистами.


Bizning Uylar


Bizning Uylar.jpg

Молодой бренд, который был основан в 2019 году. Создает комфортную и многофункциональную недвижимость в стране. Ориентируется на запросы людей и ищет баланс между комфортным жильем и его доступностью.


PREMIER HOUSE


Premier House — еще одна молодая строительная компания, которая работает в Узбекистане с 2020 года.

Девелоперская компания создает жилые и нежилые помещения высокого качества. Строит современное жилье в престижных районах столицы.

Одна из целей бренда — изменить жизнь людей к лучшему.


Ulkan Development


Ulkan.jpg

Компания была основана в 2003 году Азизой Кахрамоновной. За 19 лет работы портфолио предприятия пополнилось более чем 50 госзаказами, среди которых: бизнес центр Poytaxt, реконструкция банка NBU, реконструкция головного здания SQB, завод ONIKS Tashkent.

Компания осуществляет сложные и многозадачные планы в сегменте строительства, реконструкции и отделки. Бренд стремится укрепить имя на строительном рынке СНГ, выполняя качественные услуги в короткие сроки.


Discover Invest


Discover Invest была основана в 2008 году. Согласно описанию, главный приоритет компании — стремление к совершенству. Также бренд заботится об окружающей среде и берет на себя всю ответственность за экологические аспекты работ.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #строительство #узбекистан #ташкент #строительнаякомпания
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Сколько стоит жить в городах Центральной Азии: Астана, Бишкек и Ташкент
31373
Елена Спаркс о том, как за полтора года создала международное сообщество для женщин
2046
Что посмотреть в Ташкенте: 12 интересных мест для туристов
2965