Murad Buildings и еще 7 строительных компаний в Узбекистане

Рассказываем, какие строительные компании работают на рынке Узбекистана.







Murad Buildings





Murad Buildings — одна из самых известных строительных компаний Узбекистана. Работает на рынке 18 лет. Отличается смарт-подходом к постройке уникальных жилых домов, которые отличаются инновационностью. К примеру, девелопер занимается постройкой двухуровневых квартир или квартир с террасой и панорамным видом.

В общей сложности у бренда 12 проектов и 1100 проданных квартир. Мурад Назаров, основатель и руководитель Murad Buildings, делится, что компания с самого начала выбрала путь открытости и прозрачности во всех делах, а главный приоритет — оставаться в тесных отношениях с гостями, клиентами и партнерами.





NRG Uzbekistan





Новая девелоперская компания Узбекистана, которая была создана на основе партнерства Murad Buildings и крупного строительного холдинга Казахстана BI Group.

Работа компании строится на основе профессиональных связей. Должна послужить импульсом к развитию строительной отрасли двух стран. Сегодня NRG реализует четыре проекта жилых комплексов на территории Узбекистана, используя современные технологии.





Golden House





Девелоперская компания, которая работает в стране более 10 лет. Занимает одну из лидирующих позиций на рынке.

Сегодня бренд строит жилье комфорт-класса, бизнес-класса, премиум-класса, а также создает объекты коммерческой недвижимости. Компания следит за трендами и внедряет инновации в процесс строительства.

В домах, построенных компанией, проживает около 25 тыcяч человек.





Dream City Development

Dream City Development — девелопер, который создает объекты недвижимости высокого класса. Одна из ведущих строительных компаний Узбекистана.

Согласно описанию, миссия компании состоит в том, чтобы создать идеальный для проживания, работы и отдыха город.

Бренд создает жилую и коммерческую недвижимость, сотрудничает с зарубежными специалистами.





Bizning Uylar

Молодой бренд, который был основан в 2019 году. Создает комфортную и многофункциональную недвижимость в стране. Ориентируется на запросы людей и ищет баланс между комфортным жильем и его доступностью.





PREMIER HOUSE

Premier House — еще одна молодая строительная компания, которая работает в Узбекистане с 2020 года.

Девелоперская компания создает жилые и нежилые помещения высокого качества. Строит современное жилье в престижных районах столицы.

Одна из целей бренда — изменить жизнь людей к лучшему.





Ulkan Development





Компания была основана в 2003 году Азизой Кахрамоновной. За 19 лет работы портфолио предприятия пополнилось более чем 50 госзаказами, среди которых: бизнес центр Poytaxt, реконструкция банка NBU, реконструкция головного здания SQB, завод ONIKS Tashkent.

Компания осуществляет сложные и многозадачные планы в сегменте строительства, реконструкции и отделки. Бренд стремится укрепить имя на строительном рынке СНГ, выполняя качественные услуги в короткие сроки.





Discover Invest





Discover Invest была основана в 2008 году. Согласно описанию, главный приоритет компании — стремление к совершенству. Также бренд заботится об окружающей среде и берет на себя всю ответственность за экологические аспекты работ.