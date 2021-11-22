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Мультсериал «Аркейн» продлили на второй сезон
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Сегодня в 10:33

Мультсериал «Аркейн» продлили на второй сезон

Netflix и Riot Games продлили мультсериал «Аркейн», созданный по мотивам игры League of Legends, на второй сезон.

Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл и Кэти Льюнг вернутся к своим ролям Вай, Джинкс и Кейтлин Кирамман.

Шоураннерами вновь выступят Кристиан Линке и Алекс Йи, а продюсерами — Марк Меррилл, Брэндон Бек и Томас Джейн.

«Аркейн» — это первый анимационный сериал, действия которого разворачиваются во вселенной игры League of Legends. Он рассказывает о становлении двух героев в фантастическом мире, где сосуществуют утопический край Пилтовер и пугающий подземный Заун.

Источник: daily.afisha.ru

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#netflix #второйсезон #продолжение #leagueoflegends #аркейн
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