MrBeast стал первым YouTube-блогером, попавшим на обложку Forbes

30 ноября американский Forbes представил свой традиционный список 30 under 30. Он посвящен наиболее успешным личностям, еще не достигшим возраста 30 лет. В этом году среди них оказались Хейли Бибер, Megan Thee Stallion и MrBeast. Последний стал первым в истории ютьюбером, попавшим на обложку Forbes. Блогеру также посвятили большую статью.

К ноябрю 2022-го состояние самого высокооплачиваемого контентмейкера в мире уже составило 500 миллионов долларов. Авторы статьи о достижениях блогера уверены: он вполне может удвоить эту сумму. Только в прошлом году MrBeast заработал 54 миллиона долларов, в том числе 32 миллиона на рекламе. В данный момент на основной канал MrBeast подписываются чаще всего в мире — его аудитория уже составляет 114 миллионов человек.

Эксперты прогнозируют, что заработок Джимми, который уже является самым высоким среди всех инфлюенсеров, до конца 2022 года должен увеличиться на 110 миллионов долларов.

Источник: srsly.ru