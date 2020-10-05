Можно ли заработать на YouTube в Казахстане, и с чего начать продвижение малому бизнесу

О YouTube в Казахстане

Контент, которого не хватает на YouTube:

Советы малому бизнесу по продвижению на YouTube:

Реклама на YouTube

Смотрите полную запись эфира на You Tube-канале DengiMedia.

В Казахстане очень высокое проникновение YouTube, благодаря доступным технологиям и недорогому интернету. У многих мобильных операторов интернет-трафик для YouTube — безлимитный. Казахстанцы потребляют более 1 000 000 000 роликов в месяц.Сейчас больше 60% потребляемого казахстанцами контента на YouTube произведено в Казахстане. Из них 90% — это потребление телевизионного контента, в большей степени на казахском языке.Самый популярный контент на YouTube в Казахстане — развлечение и музыка, также общемировой тренд — рост интереса к контенту DIY (Сделай сам), начиная от хенд-мейда и заканчивая кулинарией. Благодаря карантину YouTube стал не только развлекательной, но и образовательной платформой.YouTube за счет монетизации может приносить доход. В Казахстане есть блогеры, которые зарабатывают по 50 000 $ в месяц, их всего двое, но они создают не казахоязычный контент и даже не русскоязычный, это работа на дальнее зарубежье.Если говорить о рекламе product-placement, как в роликах у Юрия Дудя, то в Казахстане такой вид рекламы еще не развит, не все рекламодатели его понимают и приветствуют.— обучение казахскому языку в развлекательной форме— спортивные блоги и зож-блоги на казахском языке— профессиональные блоги врачей и других специалистов на казахском языке— DIY на казахском языке.С таким контентом можно быстро вырасти на YouTube и получить первых 100 000 подписчиков.— не всем бизнесам нужен YouTube — если вы производите тракторы, скорее всего, вам он не нужен— YouTube — это персонализация, лицо. Важно, чтобы владелец сам представлял свою компанию на канале, важно понимать, что он может дать зрителю— нужно создавать живой и честный контент о бизнесе, рассказывать о производстве и показывать его, делиться экспертностью— на YouTube нужно развлекать, просвещать и образовывать— важно, чтобы в видео был хороший звук и достаточно света— хронометраж видео должен быть не меньше десяти минут для развлекательного контента, web-сериал — 20 минут, интервью — не меньше 30 минут— время prime time — с 19:00 до 22:00— если вы начали вести канал на YouTube, то нужно вести его регулярно, публикуя не меньше одного видео в неделю.Стоимость рекламы на YouTube начинается от 2,5 до 3 тенге за просмотр. Бюджет на You Tube должен начинаться от 100 $ в неделю, тогда можно получить хорошие охваты и результат.Реклама на YouTube подходит для больших компаний, которым нужна имиджевая реклама и широкие охваты. Малый бизнес для YouTube — это контент, а не рекламодатель.