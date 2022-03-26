«Морбиус», «Доктор Стрэндж», «Властелин колец» — 14 премьер 2022 года

Список фильмов и сериалов, которые мы ждем, с датой выхода в мире.
Фильмы
«Соник 2»
Режиссер: Джефф Фаулер
Дата премьеры: 30 марта
Сиквел одноименной киноадаптации о культовом персонаже видеоигр. Фильм расскажет о новых приключениях знакомого героя, где антагониста сыграет сам Джим Керри.
«Морбиус»
Режиссер: Даниэль Эспиноса
Дата премьеры: 1 апреля
Новый фантастический персонаж на наших экранах — Морбиус, у которого в результате экспериментов проявились суперспособности. Майкл, в исполнении Джареда Лето, пошел на риск ради излечения редкого заболевания. В результате мутации герой улучшил свое состояние. Но какой ценой?
«Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
Режиссер: Дэвид Йейтс
Дата премьеры: 8 апреля
Ньюту Саламандеру вместе с друзьями предстоит противостоять темному волшебнику Грин-де-Вальду и его приспешникам. Зрители с нетерпением ждут на экране больше чудес, магических существ и сплоченной команды, которая состоит из лучших волшебников своего времени.
«Невыносимая тяжесть огромного таланта»
Режиссер: Том Гормикэн
Дата премьеры: 22 апреля
Этот фильм интересен тем, что Николас Кейдж играет себя. По сюжету фильма, у Кейджа трудности с карьерой и семьей. Ему предлагают посетить день рождения мексиканского богача. Попытка заработать превращается в возможность шпионажа для правительства, так как именинник — местный наркобарон.
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
Режиссер: Сэм Рэйми
Дата премьеры: 6 мая
Новые приключения известного мастера мистических искусств — доктора Стрэнджа. Действия происходят после щелчка Железного человека. Теперь Стивену необходимо вновь спасти вселенную и восстановить порядок, даже если необходимо бороться с самим собой.
«Мир Юрского периода: Господство»
Режиссер: Колин Треворроу
Дата премьеры: 10 июня
На киноэкраны выходит уже шестая часть франшизы «Парк Юрского периода» и третий фильм в трилогии «Мир Юрского периода». Режиссером новой ленты из франшизы «Парка» стал Колин Треворроу, снявший оригинальный «Мир Юрского периода» в 2015 году.
«Базз Лайтер»
Дата премьеры: 17 июня
«Базз Лайтер» — предстоящий анимационный научно-фантастический фильм Pixar и Walt Disney Pictures, рассказывающий историю известного персонажа.
«Миньоны: Грювитация»
Режиссер: Кайл Балда
Дата премьеры: 1 июля
Продолжение красочного и увлекательного мультфильма студии Illumination о забавных желтых человечках, отсылающее нас в 1970 годы, во времена, когда Грю был еще двенадцатилетним мальчишкой с задатками суперзлодея.
«Тор: Любовь и гром»
Режиссер: Тайка Вайтити
Дата премьеры: 8 июля 2022
Продолжение приключений бога грома и молний Тора, сына могучего Одина, в постановке Тайки Вайтити. События ленты будут разворачиваться после картины «Мстители: Финал».
«Неудержимые 4»
Режиссер: Скотт Во
Дата премьеры: 4 августа 2022
Четвертый фильм из франшизы «Неудержимых», где по традиции собираются все культовые актеры девяностых. Режиссерское кресло занял Скотт Во, сменив на посту Патрика Хьюза.
Сериалы
«Лунный рыцарь»
Режиссер: Джастин Бенсон, Мохамед Диаб, Аарон Мурхед
Дата премьеры: 30 марта
«Лунный рыцарь» — мини-сериал о Disney+, основана на одноименном персонаже Marvel Comics. События развернутся в Кинематографической вселенной Marvel.
«Звездный путь: Странные новые миры»
Режиссер: Фрейкс Джонатан
Дата премьеры: 5 мая
Новая часть знаменитой франшизы «Звездные войны». По сюжету, действия разворачиваются за 10 лет до оригинальной серии фильмов. Основные герои — члены экипажа USS Энтерпрайз.
«Властелин колец»
Режиссеры: Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром
Дата премьеры: 2 сентября
За тысячу лет до «Хоббитов» и действий в серии фильмов «Властелина колец» была Вторая эпоха Средиземья, когда было создано Кольцо. Пока известно только то, что в основе сюжета лежат книги Толкиена.
«Оби-Ван Кеноби»
Режиссер: Дебора Чоу
Дата премьеры: 25 мая
Телесериал о вселенной Звездных войн, который должен выйти на экраны 25 мая 2022 года. Его главным героем станет джедай Оби-Ван Кеноби в исполнении Юэна Макгрегора.