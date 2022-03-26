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«Морбиус», «Доктор Стрэндж», «Властелин колец» — 14 премьер 2022 года
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Сегодня в 17:45

«Морбиус», «Доктор Стрэндж», «Властелин колец» — 14 премьер 2022 года

Список фильмов и сериалов, которые мы ждем, с датой выхода в мире.


Фильмы


«Соник 2»




Режиссер: Джефф Фаулер

Дата премьеры: 30 марта

Сиквел одноименной киноадаптации о культовом персонаже видеоигр. Фильм расскажет о новых приключениях знакомого героя, где антагониста сыграет сам Джим Керри.


«Морбиус»

Режиссер: Даниэль Эспиноса

Дата премьеры: 1 апреля

Новый фантастический персонаж на наших экранах — Морбиус, у которого в результате экспериментов проявились суперспособности. Майкл, в исполнении Джареда Лето, пошел на риск ради излечения редкого заболевания. В результате мутации герой улучшил свое состояние. Но какой ценой?


«Фантастические твари: Тайны Дамблдора»




Режиссер: Дэвид Йейтс

Дата премьеры: 8 апреля

Ньюту Саламандеру вместе с друзьями предстоит противостоять темному волшебнику Грин-де-Вальду и его приспешникам. Зрители с нетерпением ждут на экране больше чудес, магических существ и сплоченной команды, которая состоит из лучших волшебников своего времени.


«Невыносимая тяжесть огромного таланта»




Режиссер: Том Гормикэн

Дата премьеры: 22 апреля

Этот фильм интересен тем, что Николас Кейдж играет себя. По сюжету фильма, у Кейджа трудности с карьерой и семьей. Ему предлагают посетить день рождения мексиканского богача. Попытка заработать превращается в возможность шпионажа для правительства, так как именинник — местный наркобарон.


«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»




Режиссер: Сэм Рэйми

Дата премьеры: 6 мая

Новые приключения известного мастера мистических искусств — доктора Стрэнджа. Действия происходят после щелчка Железного человека. Теперь Стивену необходимо вновь спасти вселенную и восстановить порядок, даже если необходимо бороться с самим собой.


«Мир Юрского периода: Господство»




Режиссер: Колин Треворроу

Дата премьеры: 10 июня

На киноэкраны выходит уже шестая часть франшизы «Парк Юрского периода» и третий фильм в трилогии «Мир Юрского периода». Режиссером новой ленты из франшизы «Парка» стал Колин Треворроу, снявший оригинальный «Мир Юрского периода» в 2015 году.


«Базз Лайтер»




Дата премьеры: 17 июня

«Базз Лайтер» — предстоящий анимационный научно-фантастический фильм Pixar и Walt Disney Pictures, рассказывающий историю известного персонажа.


«Миньоны: Грювитация»




Режиссер: Кайл Балда

Дата премьеры: 1 июля

Продолжение красочного и увлекательного мультфильма студии Illumination о забавных желтых человечках, отсылающее нас в 1970 годы, во времена, когда Грю был еще двенадцатилетним мальчишкой с задатками суперзлодея.


«Тор: Любовь и гром»


Режиссер: Тайка Вайтити

Дата премьеры: 8 июля 2022

Продолжение приключений бога грома и молний Тора, сына могучего Одина, в постановке Тайки Вайтити. События ленты будут разворачиваться после картины «Мстители: Финал».


«Неудержимые 4»




Режиссер: Скотт Во

Дата премьеры: 4 августа 2022

Четвертый фильм из франшизы «Неудержимых», где по традиции собираются все культовые актеры девяностых. Режиссерское кресло занял Скотт Во, сменив на посту Патрика Хьюза.

Сериалы


«Лунный рыцарь»



Режиссер: Джастин Бенсон, Мохамед Диаб, Аарон Мурхед

Дата премьеры: 30 марта

«Лунный рыцарь» — мини-сериал о Disney+, основана на одноименном персонаже Marvel Comics. События развернутся в Кинематографической вселенной Marvel.


«Звездный путь: Странные новые миры»



Режиссер: Фрейкс Джонатан

Дата премьеры: 5 мая

Новая часть знаменитой франшизы «Звездные войны». По сюжету, действия разворачиваются за 10 лет до оригинальной серии фильмов. Основные герои — члены экипажа USS Энтерпрайз.


«Властелин колец»



Режиссеры: Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром

Дата премьеры: 2 сентября

За тысячу лет до «Хоббитов» и действий в серии фильмов «Властелина колец» была Вторая эпоха Средиземья, когда было создано Кольцо. Пока известно только то, что в основе сюжета лежат книги Толкиена.


«Оби-Ван Кеноби»



Режиссер: Дебора Чоу

Дата премьеры: 25 мая

Телесериал о вселенной Звездных войн, который должен выйти на экраны 25 мая 2022 года. Его главным героем станет джедай Оби-Ван Кеноби в исполнении Юэна Макгрегора.

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