Молодые предприниматели о том, как относятся к деньгам и что важно узнать до 30 лет

Казбек Жангазиев, 28 лет, город — Лафборо , основатель и генеральный менеджер футбольной академии «Санлин» , @ k.zhangaziyev













О себе

О бизнесе

Про деньги

Жить надо по средствам, а не так, как рекламируют медийные личности

Про будущее

Руслан Хайруллаев , 26 лет, город — Алматы, предприниматель, @ rus_libirry













О себе

О бизнесе

Про деньги

Про будущее

В молодом возрасте главное получить образование

Касымхан Жапанов, 31 год , город — Нур-Султан, предприниматель, @ kasymxan













О себе

О бизнесе

Про деньги

Про будущее

Всегда главным будет окружение, поэтому уже сейчас стоит анализировать и создавать правильное, соответствующее вашим целям и интересам сообщество

Параллельно обучаюсь в магистратуре по программе «Болашак» на специальности «спортивный менеджмент» в Великобритании.Летом 2013 года начинал с перепродажи кепок с вентиляторами на солнечной батарее оптом и в розницу.Мы обучаем футболу детей от 4 до 16 лет. Прошли путь от одного филиала в Нур-Султане до 14 действующих филиалов по всему Казахстану, развиваем сеть через франчайзинг. За все время у нас прошли обучение более 5000 детей. Мы развиваемся во благо казахстанского футбола, чтобы когда-нибудь один из наших выпускников заиграл в крутом европейском профессиональном клубе.Предпочитаю переводить их в иностранную валюту и вкладывать в долевое строительство.Хочу объехать все континенты и посетить более 100 стран.Это просто — не тратить больше, чем зарабатываешь, откладывать 20-30% от ежемесячных поступлений. Не стоит гоняться за трендами: покупать iPhone или Camry в кредиты. Жить надо по средствам, а не так, как рекламируют медийные личности в Instagram.. Всегда нужны вера в свою идею, умение не опускать руки, немного удачи.Например, я всегда любил футбол и наслаждаюсь тем, что создал такую компанию.Невозможно не отметить сферу киберспорта, куда активно вкладываются спонсоры.Окончил КазГУ по специальности «финансы» на факультете высшей экономики и бизнеса.Во время студенчества друзья ходили на курсы «Бизнес Молодости», куда привели и меня. Потом я познакомился с человеком, который занимался поставками вещей из Китая. Я включился в дело и понял, каково это — работать на себя.Это маркетинговое агентство Hide, бренд уличной одежды Drug, который только запускается, и основной проект Lab Smile — это центр эстетической стоматологии, предлагающий виниринг и установку брекетов. Мы всегда стремимся выдать хороший продукт, масштабироваться и дарить людям улыбки.На данный момент я вкладываю средства в развитие компании. Позже приоритеты могут поменяться.Большая сумма уходит на счета заведений, так как в день я провожу от трех до шести встреч. Но есть и покупки, которые запланированы по мере приоритезации.Это касается всего: от здоровья до бизнеса. Нужно осознавать, во что именно вы вкладываетесь.Речь не только о дипломе, но и о саморазвитии. Чтение книг, посещение курсов — чем больше ты знаешь, тем лучше. Также важно полученные знания и инструменты сразу пробовать и реализовывать. Не забывать быть к себе критичным, чтобы оставаться в тонусе.Чтобы понять, что вам нужно, недостаточно задаваться этими вопросами поверхностно. Нужно углубляться, пробовать. Мнение, что для успеха нужны деньги, устарело. Достаточно быть умным, чтобы создавать и управлять проектами.Но вижу, как развивается сфера IT. Также становятся актуальными вложения в онлайн-продукты.По характеру спокойный, уравновешенный, что помогает мне быть хладнокровным при стрессовых ситуациях.Принимал участие в крупных проектах, таких как Азиада-2011, «Казахстан Барысы», а также в форумах, фестивалях. После окончания университета у меня появилась идея создания собственной дизайн-студии, которая реализовалась в 2013 году.Многие крупные организации Казахстана заказывают дизайн у зарубежных студий. Поэтому миссия нашей студии — создание качественного продукта, который соответствует мировому стандарту. Например, в 2019 году мы разработали дизайн и оформление Чемпионата мира по борьбе, который прошел в столице.Для меня самой приятной инвестицией является путешествие. В эти моменты одновременно я получаю новые знания и вдохновение.Это всегда расширяет кругозор.Считаю, что в данный момент лучше максимально сократить затраты.Поэтому главное — быть лучшим в своем деле. Упорство и настойчивость — основные качества достижения любых целей.Всегда главным будет окружение, поэтому уже сейчас стоит анализировать и создавать правильное, соответствующее вашим целям и интересам сообщество.Поэтому взрослое поколение активно инвестирует в молодых. Главное — заниматься тем, что у вас получается. Когда в школе я создавал коллажи в Photoshop, не думал, что в будущем буду зарабатывать на этом деньги.