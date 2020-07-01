Молодые предприниматели о том, как относятся к деньгам и что важно узнать до 30 лет

Казбек Жангазиев, 28 лет, город — Лафборо, основатель и генеральный менеджер футбольной академии «Санлин», @k.zhangaziyev
О себе
Я идейный, работоспособный, упорный, исполнительный и ответственный человек.
Занимаюсь развитием детского футбола в Казахстане. Параллельно обучаюсь в магистратуре по программе «Болашак» на специальности «спортивный менеджмент» в Великобритании.
О бизнесе
В предпринимательской деятельности я уже семь лет. Летом 2013 года начинал с перепродажи кепок с вентиляторами на солнечной батарее оптом и в розницу.
В сентябре 2014 года после окончания университета запустил футбольную академию «Санлин». Мы обучаем футболу детей от 4 до 16 лет. Прошли путь от одного филиала в Нур-Султане до 14 действующих филиалов по всему Казахстану, развиваем сеть через франчайзинг. За все время у нас прошли обучение более 5000 детей. Мы развиваемся во благо казахстанского футбола, чтобы когда-нибудь один из наших выпускников заиграл в крутом европейском профессиональном клубе.
Про деньги
Деньги для меня — средство достижения целей. Предпочитаю переводить их в иностранную валюту и вкладывать в долевое строительство.
Определенная часть средств уходит на путешествия. Хочу объехать все континенты и посетить более 100 стран.
Жить надо по средствам, а не так, как рекламируют медийные личности
Считаю важным обращать внимание на финансовый менеджмент. Это просто — не тратить больше, чем зарабатываешь, откладывать 20-30% от ежемесячных поступлений. Не стоит гоняться за трендами: покупать iPhone или Camry в кредиты. Жить надо по средствам, а не так, как рекламируют медийные личности в Instagram.
Про будущее
Молодому поколению нужно развивать такие качества, как упорство, работоспособность, честность, умение доводить запланированное до конца вне зависимости от результата. Всегда нужны вера в свою идею, умение не опускать руки, немного удачи.
Молодежи, которая задумывается о будущем, я рекомендую превратить любимое хобби в дело жизни. Например, я всегда любил футбол и наслаждаюсь тем, что создал такую компанию.
Сегодня активно развиваются приложения для смартфонов. Невозможно не отметить сферу киберспорта, куда активно вкладываются спонсоры.
Руслан Хайруллаев, 26 лет, город — Алматы, предприниматель, @rus_libirry
О себе
Я родился и вырос в Алматы. Окончил КазГУ по специальности «финансы» на факультете высшей экономики и бизнеса.
О бизнесе
В предпринимательской деятельности я уже седьмой год. Во время студенчества друзья ходили на курсы «Бизнес Молодости», куда привели и меня. Потом я познакомился с человеком, который занимался поставками вещей из Китая. Я включился в дело и понял, каково это — работать на себя.
Сейчас я основатель и партнер трех проектов. Это маркетинговое агентство Hide, бренд уличной одежды Drug, который только запускается, и основной проект Lab Smile — это центр эстетической стоматологии, предлагающий виниринг и установку брекетов. Мы всегда стремимся выдать хороший продукт, масштабироваться и дарить людям улыбки.
Про деньги
Деньги — инструмент достижения тех или иных целей. На данный момент я вкладываю средства в развитие компании. Позже приоритеты могут поменяться.
В повседневной жизни деньги расходуются на бытовые нужды. Большая сумма уходит на счета заведений, так как в день я провожу от трех до шести встреч. Но есть и покупки, которые запланированы по мере приоритезации.
Важно понимать, что чем меньше рисков, тем надежнее. Это касается всего: от здоровья до бизнеса. Нужно осознавать, во что именно вы вкладываетесь.
Про будущее
В молодом возрасте главное получить образование. Речь не только о дипломе, но и о саморазвитии. Чтение книг, посещение курсов — чем больше ты знаешь, тем лучше. Также важно полученные знания и инструменты сразу пробовать и реализовывать. Не забывать быть к себе критичным, чтобы оставаться в тонусе.
В молодом возрасте главное получить образование
Молодежи рекомендую быть смелее в своем выборе. Чтобы понять, что вам нужно, недостаточно задаваться этими вопросами поверхностно. Нужно углубляться, пробовать. Мнение, что для успеха нужны деньги, устарело. Достаточно быть умным, чтобы создавать и управлять проектами.
Я не слежу за трендами. Но вижу, как развивается сфера IT. Также становятся актуальными вложения в онлайн-продукты.
Касымхан Жапанов, 31 год, город — Нур-Султан, предприниматель, @kasymxan
О себе
По натуре я творческая личность, поэтому к работе отношусь нестандартно. По характеру спокойный, уравновешенный, что помогает мне быть хладнокровным при стрессовых ситуациях.
О бизнесе
Я работаю дизайнером со студенческих лет. Принимал участие в крупных проектах, таких как Азиада-2011, «Казахстан Барысы», а также в форумах, фестивалях. После окончания университета у меня появилась идея создания собственной дизайн-студии, которая реализовалась в 2013 году.
Creeon занимается графическим дизайном и всем, что связано с digital-графикой. Многие крупные организации Казахстана заказывают дизайн у зарубежных студий. Поэтому миссия нашей студии — создание качественного продукта, который соответствует мировому стандарту. Например, в 2019 году мы разработали дизайн и оформление Чемпионата мира по борьбе, который прошел в столице.
Про деньги
Деньги — это не цель, а инструмент ее достижения. Для меня самой приятной инвестицией является путешествие. В эти моменты одновременно я получаю новые знания и вдохновение.
В основном я трачу деньги на комплектующую технику или на посещение профессиональных выставок за рубежом. Это всегда расширяет кругозор.
Чтобы не потерять деньги, а увеличивать доход, обращаю внимание на значимость того, во что собираюсь инвестировать. Считаю, что в данный момент лучше максимально сократить затраты.
В Казахстане можно развивать много направлений. Поэтому главное — быть лучшим в своем деле. Упорство и настойчивость — основные качества достижения любых целей.
Про будущее
Школьникам рекомендую не бояться экзаменов и не ожидать большего от образования в вузах. Всегда главным будет окружение, поэтому уже сейчас стоит анализировать и создавать правильное, соответствующее вашим целям и интересам сообщество.
Всегда главным будет окружение, поэтому уже сейчас стоит анализировать и создавать правильное, соответствующее вашим целям и интересам сообщество
Будущее за IT. Поэтому взрослое поколение активно инвестирует в молодых. Главное — заниматься тем, что у вас получается. Когда в школе я создавал коллажи в Photoshop, не думал, что в будущем буду зарабатывать на этом деньги.