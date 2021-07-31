Молодые предприниматели о том, где получают новые знания

Бахтияр, основатель маркетплейса по продаже витаминов, минералов и косметики

Канат Кельдибеков, основатель сервиса Apartx

Райым Тулешев и Айгерим Бапанова, сооснователи Candy&Sandy





1. Книга как традиционный источник знаний





Если что-то непонятно, всегда можно обратиться к книгам. Это проверенный и действенный метод, который используют все предприниматели не только в сложных ситуациях, но и в качестве постоянного источника саморазвития.

Например, если на данном этапе вам интересен маркетинг, стоит прочесть книгу Пола Брауна и Карла Сьюэлла «Клиенты на всю жизнь», а также книги Игоря Манна.

Чтобы понимать сигналы экономики, читать между строк, понимать и связывать между собой события в мире, читаем книги: Джим Роджерс — «Будущее глазами одного из самых влиятельных инвесторов мира», Нассим Талеб — «Черный лебедь». Также среди рекомендаций: «45 татуировок менеджера» — Максим Батырев, «Rework. Бизнес без предрассудков» — Джейсон Фрайд и Дэвид Хайнемайер Ханссон, «Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков» — Рене Моборн и Чан Ким.













2. Онлайн-ресурсы в интернете





Сегодня в интернете много разной информации. Но, чтобы потреблять качественный контент, нужно понимать, что именно вам нужно. Лучше искать необходимые вам знания в Google на английском языке. Потому что качественных русскоязычных ресурсов мало.

Например, если вы развиваете бизнес в сфере IT, в интернете вы сможете найти много англоязычных статей и заметок на тему трендов в сфере технологий. Узнаете больше про блокчейн, искусственный интеллект и так далее.





3. Полезные блоги и каналы на YouTube





Помимо текстовых материалов, можно поискать видеоконтент. Самый удобный ресурс для этого — YouTube. Там можно найти самые разные видео на разных языках: научные ролики, онлайн-уроки, интервью с предпринимателями, обзоры и новости.

Иногда даже можно найти полезные идеи и позаимствовать чужой опыт из художественных фильмов. Например, одна из таких полезных картин — «Игра на понижение».













4. Акселераторы и инкубаторы





Если вам нужны актуальные знания по поводу ведения и продвижения бизнеса, стоит выбрать подходящую программу акселерации. Там вы найдете не только единомышленников и свежие идеи, но и менторов, которые могут поделиться своим опытом, дать полезный совет или даже стать вашим партнером или инвестором. Среди доступных возможностей: ABC, Astana Hub, MOST и другие.





5. Онлайн-программы от крупных компаний





Позаимствовать опыт и познакомиться с профессионалами в интересующих вас отраслях можно в крупных компаниях. Часто они организуют мероприятия для молодых предпринимателей, с целью их поддержки и поиска интересных проектов. Удобство в том, что они делают это онлайн. Например, подобные программы есть у Сбербанка: акселерация SBER500, «БизнесКласс» совместно с Google и другие.













6. Самое главное и действенное — практика





Теория — это хорошо. Но наиболее эффективный способ обучения — это начать пробовать то, что вы изучили на практике, в реальном бизнесе. Собственный опыт и выводы запоминаются гораздо лучше, чем чужие.