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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Молодые предприниматели о том, где получают новые знания
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Сегодня в 13:40

Молодые предприниматели о том, где получают новые знания

Бахтияр, основатель маркетплейса по продаже витаминов, минералов и косметики

Канат Кельдибеков, основатель сервиса Apartx

Райым Тулешев и Айгерим Бапанова, сооснователи Candy&Sandy


1. Книга как традиционный источник знаний


Если что-то непонятно, всегда можно обратиться к книгам. Это проверенный и действенный метод, который используют все предприниматели не только в сложных ситуациях, но и в качестве постоянного источника саморазвития.

Например, если на данном этапе вам интересен маркетинг, стоит прочесть книгу Пола Брауна и Карла Сьюэлла «Клиенты на всю жизнь», а также книги Игоря Манна.

Чтобы понимать сигналы экономики, читать между строк, понимать и связывать между собой события в мире, читаем книги: Джим Роджерс — «Будущее глазами одного из самых влиятельных инвесторов мира», Нассим Талеб — «Черный лебедь». Также среди рекомендаций: «45 татуировок менеджера» — Максим Батырев, «Rework. Бизнес без предрассудков» — Джейсон Фрайд и Дэвид Хайнемайер Ханссон, «Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков» — Рене Моборн и Чан Ким.


образование


2. Онлайн-ресурсы в интернете


Сегодня в интернете много разной информации. Но, чтобы потреблять качественный контент, нужно понимать, что именно вам нужно. Лучше искать необходимые вам знания в Google на английском языке. Потому что качественных русскоязычных ресурсов мало.

Например, если вы развиваете бизнес в сфере IT, в интернете вы сможете найти много англоязычных статей и заметок на тему трендов в сфере технологий. Узнаете больше про блокчейн, искусственный интеллект и так далее.


3. Полезные блоги и каналы на YouTube


Помимо текстовых материалов, можно поискать видеоконтент. Самый удобный ресурс для этого — YouTube. Там можно найти самые разные видео на разных языках: научные ролики, онлайн-уроки, интервью с предпринимателями, обзоры и новости.

Иногда даже можно найти полезные идеи и позаимствовать чужой опыт из художественных фильмов. Например, одна из таких полезных картин — «Игра на понижение».


образование


4. Акселераторы и инкубаторы


Если вам нужны актуальные знания по поводу ведения и продвижения бизнеса, стоит выбрать подходящую программу акселерации. Там вы найдете не только единомышленников и свежие идеи, но и менторов, которые могут поделиться своим опытом, дать полезный совет или даже стать вашим партнером или инвестором. Среди доступных возможностей: ABC, Astana Hub, MOST и другие.


5. Онлайн-программы от крупных компаний


Позаимствовать опыт и познакомиться с профессионалами в интересующих вас отраслях можно в крупных компаниях. Часто они организуют мероприятия для молодых предпринимателей, с целью их поддержки и поиска интересных проектов. Удобство в том, что они делают это онлайн. Например, подобные программы есть у Сбербанка: акселерация SBER500, «БизнесКласс» совместно с Google и другие.


бизнес


6. Самое главное и действенное — практика


Теория — это хорошо. Но наиболее эффективный способ обучения — это начать пробовать то, что вы изучили на практике, в реальном бизнесе. Собственный опыт и выводы запоминаются гораздо лучше, чем чужие.

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#образование #бизнес #саморазвитие #советы #предприниматели
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