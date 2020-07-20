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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Молодые музыканты Казахстана, которых ждет успех
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Сегодня в 10:50

Молодые музыканты Казахстана, которых ждет успех

Асланби, @aslanbi_


Асланби.jpg

Исполнитель, автор песен. В прошлом году выпустил свой дебютный мини-альбом «Голосовые».

OSTAP, @ostapdontstop


Ostap.jpg

Музыкант, композитор, автор песен. Участник шоу «Х-Фактор» в Украине. В начале года презентовал мини-альбом на английском языке Beyond. Ostap выступает на вечерах в Нур-Султане.

Темирлан Беспаев, @temirbespayev


Темирлан Беспаев.jpg

Музыкант, танцор, хореограф-постановщик. Записал треки Lucky, Ocean drive, «Вдоль», «К тебе одной», «Навсегда».

SMP, @erlan_smp


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Ерлан Онгаров — музыкант из Алматы, выступающий под именем SMP. Записывает треки в стиле инди-рок, блюз, альтернативный рок. В его дискографии собственный альбом Ordinary People Club и Cover EP, где музыкант записал каверы.

Open Proj, @open.proj


Open Proj.jpg

Музыкальная группа из Нур-Султана. Ребята сами играют на музыкальных инструментах, записывают собственные песни на трех языках.

canyekyey, @canyekyey


canyekyey.jpg

canyekyey — молодой музыкант, автор песен. Исполняет треки на казахском языке. Выпустил альбом Yertegi.

SHYN, @shyn__music


SHYN.jpg

Молодой музыкант родом из Темиртау. Записал несколько сольных треков и совместно с другими музыкантами.

Teamichh, @teamichh


Teamichh.jpg

Молодой исполнитель, автор песен из Караганды. Выпустил лиричные треки под звуки гитары: «Замедляя воздух», «Там где-то», Hindi.

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#казахстан #треки #музыканты #исполнители
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