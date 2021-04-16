Молодые казахстанцы о том, сложно ли построить карьеру без связей и почему важно выстраивать коммуникации

Акмарал Боромбаева, 25 лет, город — Алматы, backend-разработчик





О себе и деятельности

В IT-сферу я пришла сразу же после окончания университета. На последнем курсе обучения у нас была полугодовая производственная практика, и после ее успешного прохождения я получила оффер на полноценную вакансию в IT-компании.

О стереотипах

Мне кажется, что не только в азиатских странах, но и во всех странах постсоветского пространства осталась такая тенденция, как устраиваться на работу по связям. Но изо дня в день это искореняется, и, даже если ты попал на работу по знакомству, то в скором времени это всплывет.

Я бы не сказала, что в Казахстане сложно построить карьеру без связей. Знаю много кейсов, когда молодые ребята, специалисты, студенты без опыта и связей проходят стажировки в компаниях, обучаются, работают бесплатно месяцами, чтобы набраться знаний и опыта, и в итоге получают хорошую работу.





Конечно, я слышала, что в других сферах бывают случаи, когда человека могут взять на работу по знакомству, но именно в нашей сфере деятельности это не выгодно никому: ни руководству, ни команде, ни самому человеку. Потому что ты каждый день коммуницируешь с разными специалистами: разработчиками, дизайнерами, аналитиками, проектными менеджерами, и, если у тебя нет достаточных компетенций, это невозможно скрыть.

О деловых коммуникациях

Есть тонкая грань между тем, когда тебя просто устроили на работу, и тем, когда ты сам с помощью своих soft skills и деловых коммуникаций смог получить место в компании.

В современных реалиях очень важно уметь оставаться на связи с теми людьми, с кем ты работал. Мир тесен, все взаимосвязано, если у тебя остались хорошие контакты, то ты всегда знаешь, что можешь обратиться к этим людям, что-то спросить, перенять опыт, попросить о работе или создать совместный проект. Поэтому я стараюсь всегда оставаться в хороших отношениях с теми, с кем я работала или сотрудничала. Это действительно очень помогает в работе и жизни.

Айбек Рахим, 24 года, предприниматель, @aibek.rakhim, @mytazalyk_ecosen





О себе и деятельности

Я занимаюсь предпринимательской деятельностью с 2017 года, а именно строю экосистему по сбору и сортировке отходов для их дальнейшей переработки. Создаю со своей командой платформу для людей по ведению экологичного образа жизни. При этом помогаю бизнесу зарабатывать на сборе и переработке отходов. Также в Международном университете информационных технологий помогаю студентам развивать IT-стартапы, реализовывать их идеи.

О стереотипах

Я считаю, что связи очень важны. Ни один человек, в какой бы сфере он ни работал, без связей и нетворкинга не сможет продвинуться и реализоваться. Но в данном случае я говорю именно о здоровых коммуникациях, когда люди в нужный момент помогают друг другу.

К примеру, в нашей деятельности, как предприниматель, ты должен устанавливать связи, потому что, во-первых, иначе о тебе никто не узнает, во-вторых, ты не получишь инвестиции, в-третьих, у тебя не будет клиентов, которые будут приносить тебе деньги. Поэтому связи — это не плохо.





О деловых коммуникациях

Я благодарен людям, которые помогали мне в начале моей предпринимательской деятельности. Они делились важными знаниями, которые у меня отсутствовали, давали ресурсы, за счет которых я мог развивать проект, и помогали делом, закрывали часть механизмов, так, что я мог не нанимать какого-либо человека в компанию и экономить на этом. Без связей не было бы того, что я сейчас имею.

Деловые коммуникации — на мой взгляд, это когда благодаря знакомству ты получил возможность показать свой проект, его конкурентоспособность, а партнер уже сам оценивает и принимает решение, основываясь на том, что ему действительно подходит. Поэтому я считаю, что связи в современном мире очень важны.

Я налаживаю связи и коммуникации на различных событиях, ивентах, при личных встречах, когда презентую продукты и услуги нашей компании. Мы обмениваемся контактами, становимся партнерами или можем просто обратиться друг к другу в нужный момент.

Омар Базаров, 21 год, город — Алматы, управляющий директор коворкинга Sail, @kadyrulyomar





О себе и работе

Я выпускник лицея «Білім-Инновация» города Кокшетау и Университета им. Сулеймана Демиреля. По образованию я финансист. Сейчас работаю управляющим директором коворкинга.

О стереотипах

Мнение, что без связей нельзя устроиться на хорошую работу, касается не только азиатских стран, но и западных тоже.

Когда я сам ищу сотрудников в команду, мне зачастую удобнее взять на работу человека, которого я знаю, либо спросить рекомендации у своих знакомых. Так я понимаю, что данный человек компетентен. Другое дело, когда работодатель принимает человека, который не подходит для данной работы, но его об этом попросили. Это уже проблема, и с ней нужно бороться.

О деловых коммуникациях

Так как в Казахстане небольшой рынок, нетворкинг для нас очень важен и при этом легко осуществим.





Когда тебе нужен новый сотрудник, совет в каком-то вопросе или выход на определенного человека — в этом очень сильно помогают деловые коммуникации. Для формирования деловых связей и создаются такие проекты, как коворкинги. Суть коворкинга заключается в том, что в одном помещении находятся разные компании, очень много разных людей. Здесь они могут общаться между собой и создавать те самые деловые коммуникации.

В моем случае основное количество контактов я устанавливаю через Instagram. Я смотрю раздел «Рекомендации», вижу интересных людей, подписываюсь и пишу им. Либо так же, как и наши резиденты, знакомлюсь в коворкинге. Также у меня есть наставник и работодатель Амирхан Омаров, который часто помогает мне и знакомит меня с людьми.

Карина Рубахина, 24 года, город — Павлодар, предприниматель, @boss1110





О себе и работе

Я сооснователь коммуникационного агентства «Ярче». Мы работаем с различными брендами и продвигаем их в социальных сетях. Сейчас углубляемся в комплексный маркетинг.

О стереотипах

Стоит задать вопрос: «Стереотипы появляются из ниоткуда или из каких-то закономерностей?». Стереотип, что без связей сложно устроиться на хорошую работу, есть, а, значит, имеет право на существование. Сломил ли он мое мировоззрение? Нет. Я человек из категории «Верю в себя, делаю, пожинаю плоды».

Я училась на специальности «нефтегазовое дело» и проходила практику в известной компании. Отсюда личный опыт. В первый же день взрослые мужчины посмеялись над моими амбициозными желаниями и спросили, работают ли у меня мама или папа в этой сфере.

О деловых коммуникациях

Первое, что мы говорим, когда берем новых людей в команду — коммуникации равно все. Человек может быть талантлив, умен, силен, красив, но он бесполезен, если не умеет коммуницировать. Общение с людьми и выстраивание благоприятной атмосферы — самая важная специя в нашем блюде.





Несмотря на информационную эру, нам помогает налаживать связи старое доброе сарафанное радио. Наш успех заключается в умении слышать заказчика и качественно выполнять работу. А уже это приводит к крепким долгосрочным взаимоотношениям с интересными людьми, постоянно вытекая в новые связи.

Начинающим специалистам в вопросе поиска и налаживания коммуникаций я бы порекомендовала посвятить время изучению психологии. Не обязательно обмотаться книгами, мы живем в век качественного контента. Выбирайте тот, что заходит лучше всего.

Также не стоит забывать о деловом этикете, в особенности о внешнем виде. Напомню и про обязательное посещение различного рода ивентов. Не зря все крупные бренды проводят выставки. Там решается множество вопросов.

Я со многими людьми познакомилась благодаря своему экспертному фуд-блогу в Instagram. Налаживание коммуникаций возможно и через хобби, творчество.