Молодые блогеры о том, как стали частью TikTok домов и что им это дало

Аскат Осмонов

Количество подписчиков: 480 000

Количество подписчиков: 3 000 000





Как все началось

Я родился в Бишкеке. Сейчас учусь в Кыргызстанском Национальном Университете на факультете «Журналистики и телевидения». Я выбрал телевидение, потому что люблю публику и игру на камеру. В 2015 году я начал свою деятельность в качестве актера и модели, но уже в 2020 году решил сменить профессию. В модельной деятельности у меня много наград. Я побывал в Корее, Японии, Узбекистане и Казахстане. Получил звания: «Лицо Азии», «Лицо Кыргызстана», «Мистер Кыргызстан». Но в 2020 году я принял решение перейти в блогинг и подумал, почему бы не начать снимать видео в TikTok. Как раз начался карантин, все сидели дома и я не знал, чем себя занять. Тогда я понятия не имел, что из себя представляет блогинг, как делать рекламу и снимать видео. Мои первые видео залетели в рекомендации. Потом я стал изучать платформу, понял, как вести страницу и зарабатывать на этом.





TikTok для меня — это что-то новое

TikTok для меня — это что-то новое. Ты можешь снять видео и оно наберет миллионы просмотров. Платформа большая и современная. Мне нравятся рекомендации, так называемая магическая лента, то, что тебе нравится то и появляется.

Я набрал свою первую аудиторию с помощью призыва людей в Instagram. Так, за 2 дня я набрал 10 000 подписчиков. Для меня это было огромной цифрой. За месяц активности в TikTok-е собралось 40 000-50 000 подписчиков. Но потом я забросил это дело.





О TikTok доме

Когда я вник в суть платформы, стали популярны TikTok дома. В конце лета открылась TikTok команда Boost Team, а у меня было уже приличное количество подписчиков и от них поступило приглашение. Но позже открылся новый дом — Crush House, в котором я до сих пор состою, работаю и живу.

Могу сказать только положительное о TikTok домах. Там ты набираешь много подписчиков, знакомишься с новыми людьми, получаешь предложения по рекламе, доход и обучение. Также это помогает развивать самостоятельность. И еще тебя окружают талантливые, горящие своим делом, ребята! Это дает мотивацию, заряжает на новые идеи. С TikTok’ом, я стал узнаваем и за пределами Кыргызстана. Теперь меня знают в Казахстане, России и, возможно, в Америке.

С TikTok’ом, я стал узнаваем и за пределами Кыргызстана







За три месяца в Crush House мы набрали один миллион подписчиков и провели фан встречу. Это была самая лучшая и незабываемая встреча, на которую пришло 2500 детей, весь ТРЦ был заполнен нашими фанатами.





О планах

У нас огромные планы. Сейчас мы записываем песню. Выступаем, ведем мероприятия, хотим сделать 100 миллионов подписчиков, чтобы нас знали везде. Наша цель — стать узнаваемыми повсюду, чтобы все понимали, кто мы и откуда.

Советы для начинающих

— снимайте. Снимайте все, что вам нравится, много и обо всем. Даже о своей комнате, собаке, о чем угодно! Ваш час придет и вы станете знаменитым. Идите к своей мечте напролом.





Количество подписчиков: 354 500

Количество подписчиков: 2 300 000





Как все началось

До того, как начать снимать видео в TikTok, я десять лет профессионально занимался футболом, поддерживал здоровый образ жизни. В девятом классе стало сложно совмещать учебу и спорт и я понял, что в Казахстане футбол не так развит, как Instagram. Тогда я решил завершить карьеру в футболе и начал интересоваться социальными сетями. Я стал снимать видео в Instagram. Они набирали хорошие просмотры, меня стали узнавать в городе. А мое первое видео в TikTok за день набрало миллион просмотров. Я был в шоке, подумал, что кто-то накручивает просмотры и перестал снимать. Но следующие видео опять собрали хорошие просмотры, и я узнал, что мои видео просто попали в рекомендации. Аудитория набралась очень легко и быстро.





О TikTok доме

Об открытии нового TikTok дома я узнал в Instagram. Пошел на кастинг, сразу понравился продюсеру и меня взяли.





Плюсы TikTok дома в том, что всегда есть поддержка, есть те, кто может выручить в любой момент, есть к кому обратиться. Также предоставлены все условия для проживания и съемок. Благодаря гаджетам и устройствам, которые предоставил дом, я начал снимать видео в хорошем качестве. Также смог монетизировать TikTok и получаю хороший доход с него. Единственный минус в том, что редко удается видеть родителей и родственников.

Плюсы TikTok дома в том, что всегда есть поддержка, есть те, кто может выручить в любой момент, есть к кому обратиться







В хаосе каждый день происходит что-то интересное, но для меня самым запоминающимся был день, когда мы впервые встретились и ходили по дому, выбирая себе комнаты.

На сегодняшний день мы считаемся одним из самых быстрорастущих домов в СНГ. На нас подписано более двух миллионов человек, и мы занимаем четвертое место по Казахстану.





О планах

Я планировал охватить русскоязычную аудиторию и снимал рубрику «мокрые шутки», которые круто зашли. В каждом выпуске, мы показываем красивые места Казахстана, чтобы весь СНГ знал, как красива наша страна и столица.

Советы для начинающих

— будьте активны

— регулярно выкладывайте видео и старайтесь снимать красиво, лучше чем другие, в плане сценария и качества

— при достаточном количестве контента, вы сможете определить самый популярный тип и продвигать в этом направлении.